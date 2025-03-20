Чи можуть клієнти вимагати обслуговувати їх не українською мовою: що говорить омбудсмен

Тарас Кремінь зазначив, що загалом у громадян немає обов'язку володіти іноземними мовами. Обслуговування клієнта може здійснюватись на прохання клієнта іншою прийнятною мовою.

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Працівники сфери обслуговування не зобов'язані обслуговувати клієнтів недержавною мовою. Про це зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він додав, що відповідно до чинного законодавства кожен громадянин повинен володіти державною мовою, а от іноземних мов це не стосується. За словами мовного омбудсмена, у громадян немає обов’язку знати інші мови.

"Відповідно до 30-ї статті мовного Закону, яка почала діяти ще з 16 січня 2021 року, мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для обох сторін. Отже, працівники сфери обслуговування відповідно до мовного Закону мають право, а не обов’язок обслуговувати на прохання споживачів іншою мовою, ніж державною", — зазначає Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь нагадав, що обслуговування споживачів має проводитись лише українською мовою. Необхідна інформація може дублюватися іншими мовами.

Омбудсмен наголосив, що сфера обслуговування є однією з найчутливіших. Він зазначив, що з початку 2025 року на адресу Секретаріату уповноваженого вже надійшло 522 скарги щодо порушення мовного закону. Із них 244 стосувались сфери обслуговування, зокрема, 141 скарга — щодо інтернет-представництв, 82 — щодо надання послуг і 21 — щодо товарів, послуг, цінників.

Нагадаємо, 21 лютого письменниця Лариса Ніцой потрапила у мовний скандал з ветераном у київському таксі. Вона зазначила, що чоловік "притягнув з війни руський мір" і продовжує тут утверджувати.

Пізніше працівниця одного з відділень "ПриватБанку" відмовилась обслуговувати клієнта, оскільки той спілкувався з нею російською мовою. Клієнт був переконаний, що його зобов'язані обслуговувати двома мовами.