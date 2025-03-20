Могут ли клиенты требовать обслуживать их не на украинском языке: что говорит омбудсмен

Тарас Креминь отметил, что в целом у граждан нет обязанности владеть иностранными языками. Обслуживание клиента может осуществляться по просьбе клиента на другом приемлемом языке.

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Работники сферы обслуживания не обязаны обслуживать клиентов на негосударственном языке. Об этом отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он добавил, что в соответствии с действующим законодательством каждый гражданин должен владеть государственным языком, а вот иностранных языков это не касается. По словам языкового омбудсмена, у граждан нет обязанности знать другие языки.

"В соответствии с 30-й статьей языкового Закона, которая начала действовать еще с 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для обеих сторон. Таким образом, работники сферы обслуживания в соответствии с языковым законом имеют право, а не обязанность обслуживать по просьбе потребителей на другом языке, чем государственный", — отмечает Тарас Креминь.

Тарас Кремень напомнил, что обслуживание потребителей должно проводиться только на украинском языке. Необходимая информация может дублироваться на других языках.

Омбудсмен отметил, что сфера обслуживания является одной из самых чувствительных. Он отметил, что с начала 2025 года в адрес Секретариата уполномоченного уже поступило 522 жалобы о нарушении языкового закона. Из них 244 касались сферы обслуживания, в частности, 141 жалоба — относительно интернет представительств, 82 — о предоставлении услуг и 21 — относительно товаров, услуг, ценников.

Напомним, 21 февраля писательница Лариса Ницой попала в языковой скандал с ветераном в киевском такси. Она отметила, что мужчина "притянул с войны русский мир" и продолжает здесь утверждать.

Позже работница одного из отделений "ПриватБанка" отказалась обслуживать клиента, поскольку тот общался с ней на русском языке. Клиент был убежден, что его обязаны обслуживать на двух языках.