"Я не говорю по-русски": работница банка отказала в обслуживании клиенту, — соцсети (видео)

Клиент был убежден, что его обязаны обслуживать как на украинском, так и на русском языках, однако работница банка завершила разговор.

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Работница одного из отделений "ПриватБанка" отказалась обслуживать клиента, поскольку тот общался с ней на русском языке. Соответствующее видео распространяется по соцсетям.

"Я не понимаю русского языка вообще", — говорит женщина.

После этого мужчина заявляет, что работница обязана обслуживать его и на русском, и на украинском.

"Вы представитель банка, вы обязаны обслуживать людей и на русском языке", — говорит клиент.

На это женщина отвечает, что закон не обязывает ее общаться с клиентами на языке страны-агрессора, только — на украинском. А после того, как мужчина не успокаивается, прекращает общение.

"Я думаю наша беседа закончена", — подчеркивает женщина.

На момент публикации материала официальной реакции от "ПриватБанка" на инцидент не было. В сети распространяется информация, что на видео работница одного из отделений "ПриватБанка" в Ровенской области.

Напомним, 21 февраля писательница Лариса Ницой попала в языковой скандал с ветераном в киевском такси.

Недавно в скандал попала украинская группа Kalush Orchestra, отказавшись распространить сбор на дроны. Свое решение в группе объяснили тем, что они не публикуют информацию о сборах "которые несут характер оружия". Это вызвало возмущение в сети.