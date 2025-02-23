"Я не говорю по-русски": работница банка отказала в обслуживании клиенту, — соцсети (видео)
Клиент был убежден, что его обязаны обслуживать как на украинском, так и на русском языках, однако работница банка завершила разговор.
Работница одного из отделений "ПриватБанка" отказалась обслуживать клиента, поскольку тот общался с ней на русском языке. Соответствующее видео распространяется по соцсетям.
"Я не понимаю русского языка вообще", — говорит женщина.
После этого мужчина заявляет, что работница обязана обслуживать его и на русском, и на украинском.
"Вы представитель банка, вы обязаны обслуживать людей и на русском языке", — говорит клиент.
На это женщина отвечает, что закон не обязывает ее общаться с клиентами на языке страны-агрессора, только — на украинском. А после того, как мужчина не успокаивается, прекращает общение.
"Я думаю наша беседа закончена", — подчеркивает женщина.
На момент публикации материала официальной реакции от "ПриватБанка" на инцидент не было. В сети распространяется информация, что на видео работница одного из отделений "ПриватБанка" в Ровенской области.
Напомним, 21 февраля писательница Лариса Ницой попала в языковой скандал с ветераном в киевском такси.
Недавно в скандал попала украинская группа Kalush Orchestra, отказавшись распространить сбор на дроны. Свое решение в группе объяснили тем, что они не публикуют информацию о сборах "которые несут характер оружия". Это вызвало возмущение в сети.