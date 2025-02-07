Не хотят поддержать сбор на дроны: победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал

Группа Kalush Orchestra отказалась поддержать сбор на дрон для ВСУ. В группе заявили, что не распространяют информацию на сборы "которые несут характер оружия".

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Украинская группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году победила на песенном конкурсе "Евровидение", попала в скандал, когда отказалась распространить сбор на дроны. Свое решение в группе объяснили тем, что они не публикуют информацию о сборах "которые несут характер оружия". Решение группы Kalush Orchestra, которая победила в год полномасштабного вторжения России на территорию Украины, вызвало возмущение в соцсетях. Фокус собрал все, что известно о скандале.

История началась, когда блогер и волонтер Алина Солнцева объявила сбор на дрон "Дзига" для 92-й бригады ВСУ. Она начала розыгрыш гитары группы Kalush Orchestra, которая была куплена у коллектива на концерте в Валенсии с их автографами.

Но по словам Алины, музыканты отказали распространить этот сбор в соцсетях. Она опубликовала скриншот ответа, который получила от группы.

Ответ от группы Kalush Orchestra, который получила Алина Солнцева Фото: Скриншот

"К сожалению, группа не публикует и не распространяет информацию о собраниях, которые несут характер оружия. К сожалению, не можем сделать репост. При следующем сборе не на оружие мы его обязательно распространим в сториз", — ответили Алине.

Под сообщениями группы появилось много негативных комментариев, напоминая, что благодаря ВСУ они выиграли на Евровидении.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Когда блогер обнародовала ответ со стороны менеджмента группы, украинцы резко отреагировали в соцсетях. Скандал прокомментировали и украинские звезды, которые собирают средства на ВСУ и часто распространяют сборы в своих соцсетях.

Стендап-юморист Вася Байдак иронично сравнил группу Kalush с Австрией, где правительство отказалось поддерживать передачу доходов от замороженных активов России для закупки оружия украинской армии.

Ответ со стороны Васи Байдака Фото: Скриншот

Участники харьковской группы "Курган & Agregat" также раскритиковали коллектив за их позицию.

Ответ со стороны группы "Курган & Agregat" Фото: Скриншот

"Мы Kalush, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон — это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения". Мое мнение: вообще не удивлен", — прокомментировал Амил Насиров.

Также в комментариях на страницах Kalush Orchestra в соцсетях музыкантам напомнили, что они фактически благодаря ВСУ выиграли Евровидение в 2022 году.

Сейчас музыканты из Kalush Orchestra не отреагировали на скандал. Но надо отметить, что 2023 году группа подписала меморандум об амбасадорстве объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость". Также они довольно часто распространяли сборы на автомобили для ВСУ и проводили благотворительные концерты.

Группа Kalush была сформирована в 2019 году фронтменом Олегом Псюком и продюсером Иваном Клименко. В 2021 году на основе этого коллектива была создана еще одна группа Kalush Orchestra с расширенным составом участников. В мае 2022-го песня "Stefania" принесла победу Kalush Orchestra на "Евровидении" в Турине.

Напомним, в 2024 году член группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук в эксклюзивном интервью Фокусу рассказывал о своем младшем брате, который служит в ВСУ. Тогда Тимофей рассказал, что группа открывала сбор в помощь его подразделению. А "общая сумма благотворительной помощи для Украины достигла 90 млн грн".