Солист "Kalush Orchestra" об артистах-предателях, желании уйти на фронт и дружбе со Шварценеггером - эксклюзивно Фокусу

Украинский музыкант и солист группы "Kalush Orchestra" Тимофей Музычук рассказал Фокусу о дружбе с Арнольдом Шварценеггером, личной жизни и брате, который еще с 2014 года ушел на фронт.

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Сопилкарь Тимофей Музычук поделился в эксклюзивном интервью Фокусу своей личной жизнью, признался, планировал ли уйти на фронт и каким считает достойным наказанием для артистов, которые предали Украину. Кроме этого, артист признался, что думает о коллегах-мужчинах, которые уехали за границу и поделился советами, как спасаться от отключений света.

Имя Тимофей Музычук стало известным благодаря проекту Kalush Orchestra и участию в Евровидении, где вы исполнили сольную партию знаменитой песни "Стефания". Сегодня Тимофей Музычук выбрал бы быть сольным артистом, или все же выступать в составе группы?

На самом деле я уже долгое время думаю о сольной карьере, но параллельно с группой. Уходить из команды я не планирую, у нас классные дружеские отношения и мы всегда поддерживаем друг друга. Так что когда наконец-то я выпущу свою дебютную песню, я уверен, что ребята только порадуются. Но пока мы готовим новые песни Kalush Orchestra, думаю, что уже скоро наши поклонники смогут услышать новый трек и увидеть клип.

Тимофей Музычук Фото: Прес-служба

После Евровидения вас назвали секс-символом и вас начали узнавать многие женщины. До сих пор ли осталось то внимание от девчачьей аудитории? Какие истории случались из-за такой популярности среди девушек?

Приятно, что так считают. Да, внимание присутствует, возможно не такое высокое, как раньше. Но после последних выпущенных релизов, где мы сделали акцент на смене образов и стали больше петь о любви, можно сказать, что интерес снова вырос. Разные ситуации были: писали в инстаграме, чтобы встретиться, приглашали на свидание. Как-то даже в отель к себе пригласила девушка. Я вежливо отказал.

В марте 2024 года вы рассказывали, что уже больше года находитесь в отношениях. Что в личной жизни сегодня? Возможно уже успели официально пожениться, или же появился ребенок?

Я состою в отношениях, но мы не женаты и не имеем детей. Пока не планируем. Живем вместе в Киеве, когда у нас нет концертов по Украине или за границей.

После Евровидения вам удалось познакомиться с Арнольдом Шварценеггером. Расскажите, какие ваши ощущения от встречи и разговора с ним? Какую поддержку вы слышали от него в отношении Украины?

Арнольд нас пригласил к себе в гости в его дом в Лос-Анджелесе, мы пообщались, как друзья. Он подписал нам флаг, а мы подарили ему нашу фирменную розовую панаму. Я был искренне поражен его гостеприимством и словами поддержки Украины, ведь когда ты это слышишь от всемирно известного актера, это дает еще больше веры в будущую победу. Через год Арни пригласил нас на свой саммит Austrian World Summit в Вене, где мы исполнили несколько песен. После нашего выступления он аплодировал нам стоя, это были невероятные ощущения! Думаем, что это не последняя наша встреча и в будущем мы еще увидимся.

Тимофей Музычук Фото: Прес-служба

В сети есть информация, что ваш младший брат еще в 2015 году пошел служить в армии. Как его дела сегодня? Продолжает ли служить и где именно?

Да, он до сих пор служит. На свой день рождения я открывал сбор на нужды его подразделения, удалось собрать более 26 тыс. грн. У них постоянные ротации, раз в 2-3 месяца, поэтому сказать, где он именно сейчас, не могу. А так, все в порядке, стараемся поддерживать связь каждый день, потому что конечно вся семья волнуется.

Продолжая тему армии. Сейчас в Украине продолжается усиленная мобилизация. Скажите, не было ли у вас желания пойти в армию? Как относитесь к мобилизации артистов? Поддерживаете ли нарратив, что служить должны все?

Конечно я задумывался по поводу этого, ведь идет третий год полномасштабного вторжения. Впрочем, своей концертной деятельностью вместе с Kalush Orchestra за эти три года общая сумма благотворительной помощи для Украины достигла 90 млн грн.

Есть артисты, которые уехали за границу и продолжают свое творчество там, например, Потап, Иван Дорн и другие. Как вы относитесь к их позиции?

Каждый должен делать то, что считает нужным. Если они помогают Украине своей работой — прекрасно, если нет, то это уже на их совести.

Тимофей Музычук Фото: Прес-служба

Недавно резонансным стало возвращение в украинский шоубизнес певца Олега Винника. Как относитесь к его творчеству и возвращению? По вашему мнению, есть ли у него шансы снова вернуть свою нишу?

Не слежу за творчеством Винника, мне импонирует другая музыка: Stromae, Карна, The doox, Oratnitza, Киев этно трио, Курбасы, Трио Mandili, Subcarpati и многие другие, которых я слушаю одну-две песни.

В Украине снова активно выключают свет. Как это влияет на вашу жизнь? Какие лайфхаки помогают улучшить жизнь в период отключений?

Конечно без света и связи трудно, но все как-то уже подстроились. Не удобно, когда у тебя запланирован рабочий звонок или интервью, поэтому нужно учитывать графики отключений.

Мои лайфхаки: стараться заниматься спортом, ведь это делает тебя физически выносливым, и 16-й этаж кажется не таким уж и недостижимым; планировать дела заранее, поэтому осваиваю тайм-менеджмент. А также, конечно, рекомендую больше гулять на свежем воздухе, если есть возможность медитировать, потому что учитывая последние события, сложно держать свое ментальное здоровье в норме.

Тимофей Музычук Фото: Прес-служба

Еще одна тема, которая на слуху — закон, который приняла Верховная Рада об отмене государственных наград для артистов, которые поддержали войну, или сотрудничают с оккупантом. Например, могут забрать звание Народных артисток у Повалий и Ани Лорак? Ваше мнение относительно решения Рады? Считаете, это достойным наказанием за предательство государства?

А еще надо лишать гражданства. Они предали свою страну, таких граждан нашей стране не надо.

Напомним, ранее Фокус публиковал эксклюзивное интервью с певицей SOWA, в котором она рассказала о зависти к Клавдии Петровне и конфликте с экс-участницей группы "ВИА Гра".