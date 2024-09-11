Соліст "Kalush Orchestra" про артистів-зрадників, бажання піти на фронт та дружбу зі Шварценеггером - ексклюзивно Фокусу

Український музикант та соліст гурту "Kalush Orchestra" Тимофій Музичук розповів Фокусу про дружбу з Арнольдом Шварценеггером, особисте життя та брата, який ще з 2014 року пішов на фронт.

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Сопілкар Тимофій Музичук поділився в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу своїм особистим життям, зізнався, чи планував піти на фронт та яким вважає гідним покаранням для артистів, які зрадили Україну. Крім цього, артист зізнався, що думає про колег-чоловіків, які виїхали за кордон та поділився порадами, як рятуватися від відключень світла.

Ім’я Тимофій Музичук стало відомим завдяки проєкту Kalush Orchestra і участі у Євробаченні, де ви виконали сольну партію знаменитої пісні "Стефанія". Сьогодні Тимофій Музичук обрав би бути сольним артистом, чи все ж виступати у складі гурту?

Насправді я вже тривалий час думаю про сольну кар’єру, але паралельно з гуртом. Уходити з команди я не планую, у нас класні дружні відносини й ми завжди підтримуємо один одного. Тож коли нарешті я випущу свою дебютну пісню, я впевнений, що хлопці тільки порадіють. Але поки ми готуємо нові пісні Kalush Orchestra, думаю, що вже згодом наші шанувальники зможуть почути новий трек та побачити кліп.

Тимофій Музичук Фото: Прес-служба

Після Євробачення вас назвали секс-символом і вас почало впізнавати багато жінок. Чи досі залишилася та увага від дівчачої аудиторії? Які історії траплялися через таку популярність серед дівчат?

Приємно, що так вважають. Так, увага присутня, можливо не така висока, як раніше. Але після останніх випущених релізів, де ми зробили акцент на зміні образів та стали більше співати про любов, можна сказати, що інтерес знову виріс. Різні ситуації були: писали в інстаграмі, щоб зустрітися, запрошували на побачення. Якось навіть в готель до себе запросила дівчина. Я чемно відмовив.

У березні 2024 року ви розповідали, що вже більше року перебуваєте в стосунках. Що в особистому житті сьогодні? Можливо вже встигли офіційно одружитися, або ж з’явилася дитина?

Я перебуваю у відносинах, але ми не одружені й не маємо дітей. Поки не плануємо. Живемо разом в Києві, коли у нас немає концертів по Україні або за кордоном.

Після Євробачення вам удалося познайомитися з Арнольдом Шварценеггером. Розкажіть, які ваші відчуття від зустрічі та розмови з ним? Яку підтримку ви чули від нього щодо України?

Арнольд нас запросив до себе в гості в його домівку в Лос-Анджелесі, ми поспілкувалися, наче друзі. Він підписав нам прапор, а ми подарували йому нашу фірмову рожеву панаму. Я був щиро вражений його гостинністю та словам підтримки щодо України, адже коли ти це чуєш від всесвітньо відомого актора, це дає ще більше віри у майбутню перемогу. Через рік Арні запросив нас на свій саміт Austrian World Summit у Відні, де ми виконали кілька пісень. Після нашого виступу він аплодував нам стоячи, це були неймовірні відчуття! Думаємо, що це не остання наша зустріч і в майбутньому ми ще побачимося.

Тимофій Музичук Фото: Прес-служба

У мережі є інформація, що ваш молодший брат ще у 2015 році пішов служити у війську. Як його справи сьогодні? Чи продовжує служити і де саме?

Так, він досі служить. На свій день народження я відкривав збір на потреби його підрозділу, вдалося зібрати більше ніж 26 тис. грн. У них постійні ротації, раз на 2-3 місяці, тому сказати, де він саме зараз, не можу. А так, все гаразд, намагаємося підтримувати зв’язок кожного дня, бо звичайно вся сім’я хвилюється.

Продовжуючи тему армії. Зараз в Україні триває посилена мобілізація. Скажіть, чи не було у вас бажання піти у військо? Як ставитесь до мобілізації артистів? Чи підтримуєте наратив, що служити повинні всі?

Звичайно я замислювався з приводу цього, адже триває третій рік повномасштабного вторгнення. Втім своєю концертною діяльністю разом з Kalush Orchestra за ці три роки загальна сума благодійної допомоги для України сягнула 90 млн грн.

Є артисти, які виїхали за кордон і продовжують свою творчість там, наприклад, Потап, Іван Дорн та інші. Як ви ставитеся до їх позиції?

Кожен має робити те, що вважає за потрібним. Якщо вони допомагають Україні своєю роботою – чудово, якщо ні, то це вже на їх совісті.

Тимофій Музичук Фото: Прес-служба

Нещодавно резонансним стало повернення в український шоубізнес співака Олега Винника. Як ставитесь до його творчості та повернення? На вашу думку, чи є у нього шанси знову повернути свою нішу?

Не слідкую за творчістю Винника, мені імпонує інша музика: Stromae, Карна, The doox, Oratnitza, Київ етно тріо, Курбаси, Тріо Mandili, Subcarpati та багато інших, яких я слухаю одну-дві пісні.

В Україні знову активно вимикають світло. Як це впливає на ваше життя? Які лайфхаки допомагають покращити життя в період відключень?

Звичайно без світла та зв’язку важко, але всі якось вже підлаштувалися. Не зручно, коли у тебе запланований робочий зідзвон чи інтерв’ю, тому потрібно враховувати графіки відключень.

Мої лайфхаки: намагатися займатися спортом, адже це робить тебе фізично витривалим, й 16-й поверх здається не таким вже й недосяжним; планувати справи завчасно, тож освоюю тайм-менеджмент. А також, звичайно, рекомендую більше гуляти на свіжому повітрі, якщо є змога медитувати, бо враховуючи останні події, складно тримати своє ментальне здоров’я в нормі.

Тимофій Музичук Фото: Прес-служба

Ще одна тема, яка на слуху — закон, який ухвалила Верховна Рада щодо скасування державних нагород для артистів, які підтримали війну, або співпрацюють з окупантом. Наприклад, можуть забрати звання Народних артисток у Повалій та Ані Лорак? Ваша думка стосовно рішення Ради? Чи вважаєте, це гідним покаранням за зраду держави?

А ще треба позбавляти громадянства. Вони зрадили свою країну, таких громадянинів нашій країні не треба.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою SOWA, в якому вона розповіла про заздрість до Клавдії Петрівни та конфлікт з ексучасницею гурту "ВІА Гра".