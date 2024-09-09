Співачка Sowa про заздрість до Клавдії Петрівни, участь у "Холостяку" та хто її продюсує: інтерв'ю Фокусу

20-річна артистка Діана Горбяк розповіла Фокусу про те, чому виступає під сценічним ім'ям SOWA, а також поділилася подробицями особистого життя та деталями конфлікту з колишньою учасницею гурут "ВІА Гра" Оленою Вінницькою.

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Співачка SOWA поділилася в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу особистим життям, розповіла про конфлікт з ексучасницею гурту "ВІА Гра" та про почуття до нового "Холостяка" країни Олександра Терена. Крім цього, дівчина зізналася, чому досі цнотлива та що думає про Ані Лорак та Віру Брежнєву.

Діана Горбяк — ваше справжнє ім’я, однак на сцені ви позиціонуєте себе як співачка SOWA. Розкажіть про свій псевдонім, його сенс та значення для вас?

До початку сольної кар’єри я взяла участь у понад 100 вокальних конкурсах протягом 10 років і отримала близько 60 нагород. Майже з кожного конкурсу, чи то в Україні, чи за кордоном, я привозила сувенірні статуетки сови на згадку. Так у мене зібралася значна колекція цих статуеток. Коли я думала про свій сценічний псевдонім, саме ці сови стали для мене знаком. Одного вечора, коли ми з мамою сиділи на кухні, пили чай і обговорювали можливі варіанти псевдоніму, на екрані телевізора йшов фільм "Попелюшка та три горішки", і в одному з кадрів промайнула сова. Моя мама тоді сказала: "Ось, ти будеш Сова!" Тієї ж ночі, напередодні дня, коли я мала остаточно визначитися з псевдонімом, мені наснилася сова. Зібравши всі ці знаки докупи, я зрозуміла, що саме так хочу назвати свій проєкт — Сова. Цей псевдонім дуже личить моїй особистості, адже пісні я зазвичай пишу пізно ввечері, а також не раз чула, що зовнішньо нагадую цю хижу пташку.

Sowa з мамою Фото: Прес-служба

Ви доволі юна артистка, вам лише 20 років, але ви активно намагаєтеся підкорити шоубізнес. Хто вас продюсує?

Моя мама — масажист-терапевт, а мій батько — голова сільського господарства, і вони є моїми продюсерами. Ще з дитинства батьки почали інвестувати в мене як у майбутню співачку. Зараз мій тато продовжує вкладати у мою кар'єру, фінансуючи пісні, кліпи та зйомки. Мама ж інвестує багато свого часу, підтримки та енергії в розвиток мого проєкту. Усе, що стосується моєї творчості, не відбувається без узгодження з моїми продюсерами, а точніше — з моїми батьками!

Ви берете участь у проєкті шоу "Холостяк". Що для вас цей проєкт? З якою метою ви на нього пішли?

Можливо, вже цієї осені ви дізнаєтесь, чи я дійсно братиму участь у цьому проєкті. Слідкуйте за телеканалом СТБ, але поки що не буду розкривати всі деталі. Що стосується мотивів, мене приваблює типаж Олександра — його сила та мужність. Це зіграло свою роль у моєму рішенні подати заявку на шоу.

Я також вирішила спробувати себе в проєкті через особисті причини. У мене є певні моменти сепарації з мамою, і участь у "Холостяку" може допомогти мені пройти цей важливий етап. До того ж мені 20 років, і я досі цнотлива. Цей досвід, безумовно, буде для мене кроком у самопізнанні та особистісному зростанні.

Окрім цього, я написала пісню спеціально для шоу "Холостяк", яку ви незабаром зможете почути.

Sowa інтерв'ю Фото: Прес-служба

Чи були у вас серйозні стосунки? Розкажіть про особисте життя

У мене ніколи не було бажання позбутися цноти лише задля того аби позбутися. Я ніколи не "зберігала цноту" для когось конкретного. Я просто слухаю своє тіло і дію завжди відповідно до своїх відчуттів. Існують стереотипи в суспільстві, що якщо ти ще не ведеш статевого життя, то з тобою щось не так або ти вже "стара діва". Для мене це абсолютно безглуздо. Інтимне життя не є головним критерієм для оцінки особистості.

Я, взагалі, не дуже тактильна людина. Не люблю довгих доторків і мені важко повністю відкритися комусь. Коли хтось торкається до мене, я завжди прислухаюся до свого тіла, щоб дізнатися, чи відчуваю я себе комфортно.

Я мала одні тривалі стосунки, але вони не дійшли до фізичної близькості, адже на ментальному рівні я не відчувала готовності. Тож вирішила не квапитися.

Я знаю, що є багато дівчат старше 20 років, які також не мали близьких стосунків із партнером. Це не завжди через те, що вони "зберігають" свій перший досвід для когось особливого, а тому, що просто не зустріли ще ту людину або обставини не склалися. І це абсолютно нормально.

Олександр Терен, який він для вас? Ви вже встигли закохатися?

Олександр Терен справляє враження людини, яка має певний шарм і харизму. Я думаю, в такого мужнього чоловіка гріх не закохатися.

Sowa Фото: Прес-служба

У липні 2024 року ви розповіли, що отримали пропозицію від російського продюсера. Що це була за пропозиція? Можливо, вам пропонували гроші? І що зрештою ви відповіли на пропозицію?

Мені нещодавно надійшла пропозиція від російського музичного продюсера. Уявіть, це наскільки треба бути цинічною людиною, знаючи, що на нас летять їхні ракети, що вони окупували частину нашої країни, розбомбили будинок моєї тітки, діда, й таке пропонувати мені, та й взагалі українським артистам. Підло, цинічно, просто зневажаю їх.

Станом на сьогодні я можу сказати чітко: моя позиція непохитна й незмінна щодо власної мови. Я повністю переконана, що все починається з мови, що мова — це зерно, крізь яке проростає культура. Мені соромно за несвідомих людей, які досі вважають крутим розмовляти чи то російською, чи з гордістю слухати російських виконавців. Особливо після всіх цих обстрілів та безневинних смертей українців.

Нещодавно у вас стався конфлікт з ексучасницею Оленою Вінницькою. Чи вдалося владнати ситуацію і чим все завершилося?

Я не можу сказати, що це конфлікт, це все лише заголовки. Ми з командою хотіли зробити оновлену версію російськомовного треку Альони Вінницької "Измученное сердце", переспівавши його українською, але нам не дозволили. Для того, аби отримати дозвіл та права на пісню, моя менеджерка звернулися до Сергія Большого, який є чоловіком та продюсером співачки. Він наче позитивно спочатку відреагував, попросив послухати переклад пісні, ми йому все надіслали. Большой сказав, що йому потрібно трохи часу, щоб прослухати решту роботи. Пройшов тиждень, два, а відповіді не було.

Потім через декілька тижнів нам написали, що, ні, вибачте, ми не можемо надати права, тому що у нас з'явилися деякі плани саме на цю пісню. Звісно, що це неприємно, тому що ми шукали звучання, витратили час та ресурс. Ми навіть пропонували Большому, аби разом з Альоною в дуеті заспівати україномовний варіант, ба більше, я хотіла взяти всі витрати на себе, кліп, запис пісні, нове аранжування, хочу вам сказати, що це досить недешеве задоволення.

Sowa Фото: Прес-служба

Софія Ротару — нещодавно ви також висловилася про позицію співачки щодо війни в Україні. Чому саме вона вас зачепила і чим, якщо є й інші артисти, які також мовчать про війну в Україні?

Хотілося би більше ініціативи від народного артиста, співачки Софії Ротару, в плані захисту нашої країни. Так само її позиція для мене трохи неоднозначна.

Що думаєте про Віру Брежнєву, яка раніше будувала кар’єру в Росії, однак після повномасштабного вторгнення стала на бік України? Або Ані Лорак, яка так і не висловилася про війну в Україні?

Ми знаємо про артистів, які публічно виступали після 2014 року, але існують і ті, хто намагався залишитися непоміченими, рекламуючи російських мобільних операторів, виступаючи на деяких шоу та закритих корпоративах. Вони досі намагаються приховати це. Питань багато, відповідей мало. Чесно кажучи, я вже забула про Віру Брежнєву, і вона якось зникла з поля зору нашого шоу-бізнесу.

Я все ще вірю, що є артисти, які щиро підтримують Україну. Проте є й такі, хто змінив позицію з міркувань вигоди, хоча, можливо, не все так однозначно.

Щодо Ані Лорак, то мені здається, що їй слід було б згадати про свою країну. Мені важко зрозуміти її вчинки, адже вона була дівою українського шоу-бізнесу, мала багато прихильників в Україні і співала українською мовою, коли це було не дуже популярно.

Sowa Фото: Прес-служба

Клавдія Петрівна — таємнича артистка, яка нещодавно розкрила своє справжнє ім'я. Що ви думаєте стосовно образу і творчості артистки? Чи вважаєте конкуренткою?

Я особисто не знайома з Клавдією Петрівною, але можу сказати, що її проєкт значно оживив наш дещо "скучний" шоу-бізнес. Згадайте, коли востаннє велика кількість людей із захопленням стежила за новим проєктом? Я вважаю, що Клавдія Петрівна була новим подихом в нашому шоу-бізнесі. Було цікаво спостерігати за її образом — загадковість завжди інтригує. Хоч ця ідея вже реалізовувалася в іншій країні, у нас досі ніхто не наважувався на подібні експерименти. Але Соломія Опришко та її команда зважилися, і це спрацювало. Команда співачки виконала вражаючу роботу. У такі юні роки зібрати два Палаци Спорту — це справді потужно й заслуговує на визнання!

Загадковий образ Клавдії Петрівни, без сумніву, викликав зацікавленість у публіки, особливо завдяки її капелюшкам, що стали родзинкою персонажу. Однак тепер, коли стало відомо, що за образом стоїть Соломія Опришко, виникає питання, чи зможе вона зберегти свою популярність. Чи залишить команда цей атрибут у її образі, або ж ми побачимо Соломію в новому амплуа?

Особисто мені подобалася ця інтрига, але чомусь команда вирішила показати, хто ж все таки ховається під капелюхом.. Тим не менше, це був цікавий і сміливий крок, навіть якщо він перегукується з образом закордонної співачки SIA і не тільки. На мою думку, Клавдія Петрівна мала свою неповторну чарівність, та я би ще тримала інтригу, адже існує ризик, що зацікавленість може зникнути, особливо зважаючи на те, що багато інформації щодо її особистості вже до відкриття обличчя просочилося в мережу. У наш час важко уникнути зливів у соцмережі. Тому велика частина шоу-бізнесу знала, хто ховається під капелюшком. Деяка частина аудиторії, яка звикла до таємничості образу, може втратити інтерес. Однак справжні шанувальники творчості Соломії Опришко, думаю, ще залишаться з нею та полюблять її справжню.

Якщо бути чесною, то я заздрю феномену Клавдії Петрівни. Це "біла заздрість," яка мене надихає! Це справді крутий кейс. Хоча я не була на її сольному концерті, але гортаючи стрічку соцмереж, всюди бачила, як зал підспівував їй. А ми знаємо, що народну любов не купиш. Звісно, натрапляла й на чимало хейтерів.

Скажу одне: не можна засуджувати молоду дівчину, яка до цього не мала досвіду виступів на великих сценах. Я старша за Соломію Опришко на рік, але я особисто маю більше досвіду роботи на сцені, тому що я на сцені змалечку. Проте я розумію, як важко бути на сцені без досвіду, перед такою великою публікою. Тому я щиро підтримую Соломію і хочу зазначити для всіх, що це її перший виступ у ролі артиста, перший вихід без масок і перший сольний концерт, який відбувся не абиде, а в Палаці Спорту! Вона справді молодець. А щодо хейтерів, яким не сподобався вокал чи образ, хочу сказати: працювати над собою потрібно всім — і досвідченим, і новачкам. Навіть вам, хейтери, варто попрацювати над собою! Хотіла б подивитися на одного з цих хейтерів, як би вони впоралися з таким викликом і виступили на великій сцені, як Соломія.

Що стосується конкуренції, то, мабуть, у мене цього відчуття немає. У кожного свій шлях: для когось він швидкий, для когось довгий. Навпаки, коли бачу, як молоді артисти досягають успіху, це мене лише більше мотивує. Хотілося б, щоб у нашому шоу-бізнесі було менше заздрощів і конкуренції, щоб ніхто не вставляв палки в колеса.

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