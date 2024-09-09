Певица Sowa о зависти к Клавдии Петровне, участии в "Холостяке" и кто ее продюсирует: интервью Фокусу

20-летняя артистка Диана Горбяк рассказала Фокусу о том, почему выступает под сценическим именем SOWA, а также поделилась подробностями личной жизни и деталями конфликта с бывшей участницей гурут "ВИА Гра" Еленой Винницкой.

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Певица SOWA поделилась в эксклюзивном интервью Фокусу личной жизнью, рассказала о конфликте с экс-участницей группы "ВИА Гра" и о чувствах к новому "Холостяку" страны Александру Терену. Кроме этого, девушка призналась, почему до сих пор целомудренна и что думает об Ани Лорак и Вере Брежневой.

Диана Горбяк — ваше настоящее имя, однако на сцене вы позиционируете себя как певица SOWA. Расскажите о своем псевдониме, его смысл и значение для вас?

До начала сольной карьеры я приняла участие в более 100 вокальных конкурсах в течение 10 лет и получила около 60 наград. Почти с каждого конкурса, будь то в Украине или за рубежом, я привозила сувенирные статуэтки совы на память. Так у меня собралась внушительная коллекция этих статуэток. Когда я думала о своем сценическом псевдониме, именно эти совы стали для меня знаком. Однажды вечером, когда мы с мамой сидели на кухне, пили чай и обсуждали возможные варианты псевдонима, на экране телевизора шел фильм "Золушка и три орешка", и в одном из кадров промелькнула сова. Моя мама тогда сказала: "Вот, ты будешь Сова!" Той же ночью, накануне дня, когда я должна была окончательно определиться с псевдонимом, мне приснилась сова. Собрав все эти знаки вместе, я поняла, что именно так хочу назвать свой проект — Сова. Этот псевдоним очень подходит моей личности, ведь песни я обычно пишу поздно вечером, а также не раз слышала, что внешне напоминаю эту хищную птицу.

Sowa с мамой Фото: Прес-служба

Вы довольно юная артистка, вам всего 20 лет, но вы активно пытаетесь покорить шоубизнес. Кто вас продюсирует?

Моя мама — массажист-терапевт, а мой отец — глава сельского хозяйства, и они являются моими продюсерами. Еще с детства родители начали инвестировать в меня как в будущую певицу. Сейчас мой папа продолжает вкладывать в мою карьеру, финансируя песни, клипы и съемки. Мама же инвестирует много своего времени, поддержки и энергии в развитие моего проекта. Все, что касается моего творчества, не происходит без согласования с моими продюсерами, а точнее — с моими родителями!

Вы участвуете в проекте шоу "Холостяк". Что для вас этот проект? С какой целью вы на него пошли?

Возможно, уже этой осенью вы узнаете, действительно ли я буду участвовать в этом проекте. Следите за телеканалом СТБ, но пока не буду раскрывать все детали. Что касается мотивов, меня привлекает типаж Александра — его сила и мужество. Это сыграло свою роль в моем решении подать заявку на шоу.

Я также решила попробовать себя в проекте по личным причинам. У меня есть определенные моменты сепарации с мамой, и участие в "Холостяке" может помочь мне пройти этот важный этап. К тому же мне 20 лет, и я до сих пор целомудренна. Этот опыт, безусловно, будет для меня шагом в самопознании и личностном росте.

Кроме этого, я написала песню специально для шоу "Холостяк", которую вы вскоре сможете услышать.

Sowa интервью Фото: Прес-служба

Были ли у вас серьезные отношения? Расскажите о личной жизни

У меня никогда не было желания избавиться от девственности только ради того, чтобы избавиться. Я никогда не "сохраняла девственность" для кого-то конкретного. Я просто слушаю свое тело и действую всегда в соответствии со своими ощущениями. Существуют стереотипы в обществе, что если ты еще не ведешь половой жизни, то с тобой что-то не так или ты уже "старая дева". Для меня это абсолютно бессмысленно. Интимная жизнь не является главным критерием для оценки личности.

Я, вообще, не очень тактильный человек. Не люблю долгих прикосновений и мне трудно полностью открыться кому-то. Когда кто-то прикасается ко мне, я всегда прислушиваюсь к своему телу, чтобы узнать, чувствую ли я себя комфортно.

У меня были одни длительные отношения, но они не дошли до физической близости, ведь на ментальном уровне я не чувствовала готовности. Поэтому решила не торопиться.

Я знаю, что есть много девушек старше 20 лет, которые также не имели близких отношений с партнером. Это не всегда из-за того, что они "хранят" свой первый опыт для кого-то особенного, а потому, что просто не встретили ещё того человека или обстоятельства не сложились. И это абсолютно нормально.

Александр Терен, какой он для вас? Вы уже успели влюбиться?

Александр Терен производит впечатление человека, который имеет определенный шарм и харизму. Я думаю, в такого мужественного мужчину грех не влюбиться.

Сова Фото: Прес-служба

В июле 2024 года вы рассказали, что получили предложение от российского продюсера. Что это было за предложение? Возможно, вам предлагали деньги? И что же в итоге вы ответили на предложение?

Мне недавно поступило предложение от российского музыкального продюсера. Представьте, это насколько надо быть циничным человеком, зная, что на нас летят их ракеты, что они оккупировали часть нашей страны, разбомбили дом моей тети, деда, и такое предлагать мне, да и вообще украинским артистам. Подло, цинично, просто презираю их.

По состоянию на сегодня я могу сказать четко: моя позиция непоколебима и неизменна относительно собственного языка. Я полностью убеждена, что все начинается с языка, что язык — это зерно, сквозь которое прорастает культура. Мне стыдно за несознательных людей, которые до сих пор считают крутым разговаривать или на русском, или с гордостью слушать российских исполнителей. Особенно после всех этих обстрелов и невинных смертей украинцев.

Недавно у вас произошел конфликт с экс-участницей Еленой Винницкой. Удалось ли уладить ситуацию и чем все завершилось?

Я не могу сказать, что это конфликт, это все только заголовки. Мы с командой хотели сделать обновленную версию русскоязычного трека Алены Винницкой "Измученное сердце", перепев его на украинском, но нам не позволили. Для того, чтобы получить разрешение и права на песню, мой менеджер обратилась к Сергею Большому, который является мужем и продюсером певицы. Он как бы положительно сначала отреагировал, попросил послушать перевод песни, мы ему все прислали. Большой сказал, что ему нужно немного времени, чтобы прослушать остальную работу. Прошла неделя, две, а ответа не было.

Потом через несколько недель нам написали, что, нет, извините, мы не можем предоставить права, потому что у нас появились некоторые планы именно на эту песню. Конечно, это неприятно, потому что мы искали звучание, потратили время и ресурс. Мы даже предлагали Большому, чтобы вместе с Аленой в дуэте спеть украиноязычный вариант, более того, я хотела взять все расходы на себя, клип, запись песни, новую аранжировку, хочу вам сказать, что это довольно недешевое удовольствие.

Сова Фото: Прес-служба

София Ротару — недавно вы также высказалась о позиции певицы относительно войны в Украине. Почему именно она вас зацепила и чем, если есть и другие артисты, которые также молчат о войне в Украине?

Хотелось бы больше инициативы от народного артиста, певицы Софии Ротару, в плане защиты нашей страны. Так же ее позиция для меня немного неоднозначна.

Что думаете о Вере Брежневой, которая ранее строила карьеру в России, однако после полномасштабного вторжения стала на сторону Украины? Или Ани Лорак, которая так и не высказалась о войне в Украине?

Мы знаем об артистах, которые публично выступали после 2014 года, но существуют и те, кто пытался остаться незамеченными, рекламируя российских мобильных операторов, выступая на некоторых шоу и закрытых корпоративах. Они до сих пор пытаются скрыть это. Вопросов много, ответов мало. Честно говоря, я уже забыла о Вере Брежневой, и она как-то исчезла из поля зрения нашего шоу-бизнеса.

Я все еще верю, что есть артисты, которые искренне поддерживают Украину. Однако есть и такие, кто изменил позицию из соображений выгоды, хотя, возможно, не все так однозначно.

Что касается Ани Лорак, то мне кажется, что ей следовало бы вспомнить о своей стране. Мне трудно понять ее поступки, ведь она была девой украинского шоу-бизнеса, имела много поклонников в Украине и пела на украинском языке, когда это было не очень популярно.

Сова Фото: Прес-служба

Клавдия Петровна — таинственная артистка, которая недавно раскрыла свое настоящее имя. Что вы думаете относительно образа и творчества артистки? Считаете ли конкуренткой?

Я лично не знакома с Клавдией Петровной, но могу сказать, что ее проект значительно оживил наш несколько "скучный" шоу-бизнес. Вспомните, когда в последний раз большое количество людей с восторгом следило за новым проектом? Я считаю, что Клавдия Петровна была новым дыханием в нашем шоу-бизнесе, было интересно наблюдать за ее образом — загадочность всегда интригует. Хотя эта идея уже реализовывалась в другой стране, у нас до сих пор никто не решался на подобные эксперименты. Но Соломия Опрышко и ее команда решились, и это сработало. Команда певицы проделала впечатляющую работу. В столь юные годы собрать два Дворца Спорта — это действительно мощно и заслуживает признания!

Загадочный образ Клавдии Петровны, без сомнения, вызвал интерес у публики, особенно благодаря ее шляпкам, ставшим изюминкой персонажа. Однако теперь, когда стало известно, что за образом стоит Соломия Опрышко, возникает вопрос, сможет ли она сохранить свою популярность. Оставит ли команда этот атрибут в ее образе, или же мы увидим Соломию в новом амплуа?

Лично мне нравилась эта интрига, но почему-то команда решила показать, кто же все таки скрывается под шляпой... Тем не менее, это был интересный и смелый шаг, даже если он перекликается с образом зарубежной певицы SIA и не только. По моему мнению, Клавдия Петровна имела свое неповторимое обаяние и я бы еще держала интригу, ведь существует риск, что заинтересованность может исчезнуть, особенно учитывая то, что много информации относительно ее личности уже до открытия лица просочилось в сеть. В наше время трудно избежать сливов в соцсети. Поэтому большая часть шоу-бизнеса знала, кто скрывается под шляпкой. Некоторая часть аудитории, которая привыкла к таинственности образа, может потерять интерес. Однако настоящие поклонники творчества Соломии Опрышко, думаю, что останутся с ней и полюбят ее настоящую.

Если быть честной, то я завидую феномену Клавдии Петровны. Это "белая зависть", которая меня вдохновляет! Это действительно крутой кейс. Хотя я не была на ее сольном концерте, но листая ленту соцсетей, везде видела, как зал подпевал ей. А мы знаем, что народную любовь не купишь. Конечно, наталкивалась и на немало хейтеров.

Скажу одно: нельзя осуждать молодую девушку, которая до этого не имела опыта выступлений на больших сценах. Я старше Соломии Опрышко на год, но я лично имею больше опыта работы на сцене, потому что я на сцене с детства. Однако я понимаю, как трудно быть на сцене без опыта, перед такой большой публикой. Поэтому я искренне поддерживаю Соломию и хочу отметить для всех, что это ее первое выступление в роли артиста, первый выход без масок и первый сольный концерт, который состоялся не где-нибудь, а во Дворце Спорта! Она действительно молодец. А насчет хейтеров, которым не понравился вокал или образ, хочу сказать: работать над собой нужно всем — и опытным, и новичкам. Даже вам, хейтеры, стоит поработать над собой! Хотела бы посмотреть на одного из этих хейтеров, как бы они справились с таким вызовом и выступили на большой сцене, как Соломия.

Что касается конкуренции, то, пожалуй, у меня этого ощущения нет. У каждого свой путь: для кого-то он быстрый, для кого-то длинный. Наоборот, когда вижу, как молодые артисты достигают успеха, это меня только больше мотивирует. Хотелось бы, чтобы в нашем шоу-бизнесе было меньше зависти и конкуренции, чтобы никто не вставлял палки в колеса.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Наталка Карпа рассказала о намерениях уйти на фронт, рождении второго ребенка и прогнозах мужа относительно окончания войны.