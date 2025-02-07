Не хочуть підтримати збір на дрони: переможці Євробачення Kalush Orchestra потрапили в скандал

Гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати збір на дрон для ЗСУ. У гурті заявили, що не поширюють інформацію на збори "які несуть характер зброї".

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Український гурт Kalush Orchestra, який в 2022 році переміг на пісенному конкурсі "Євробачення", втрапив у скандал, коли відмовився поширити збір на дрони. Своє рішення у гурті пояснили тим, що вони не публікують інформацію про збори "які несуть характер зброї". Рішення гурту Kalush Orchestra, який переміг у рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України, викликало обурення у соцмережах. Фокус зібрав все, що відомо про скандал.

Історія почалась, коли блогерка та волонтерка Аліна Солнцева оголосила збір на дрон "Дзиґа" для 92-ї бригади ЗСУ. Вона почала розіграш гітари гурту Kalush Orchestra, яка була куплена в колективу на концерті у Валенсії з їхніми автографами.

Та за словами Аліни, музиканти відмовили поширити цей збір у соцмережах. Вона опублікувала скриншот відповіді, яку отримала від гурту.

Відповідь від гурту Kalush Orchestra, яку отримала Аліна Солнцева Фото: Скриншот

"На жаль, гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які несуть характер зброї. На жаль, не можемо зробити репост. При наступному зборі не на зброю ми його обов'язково поширимо у сторіз", – відповіли Аліні.

Під дописами гурту з'явилося багато негативних коментарів, нагадуючи, що завдяки ЗСУ вони виграли на Євробаченні.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Коли блогерка оприлюднила відповідь з боку менеджменту гурту, українці різко відреагували у соцмережах. Скандал прокоментували й українські зірки, які збирають кошти на ЗСУ та часто поширюють збори у своїх соцмережах.

Стендап-гуморист Вася Байдак іронічно порівняв гурт Kalush з Австрією, де уряд відмовився підтримувати передачу доходів від заморожених активів Росії для закупівлі зброї українській армії.

Відповідь з боку Васі Байдака Фото: Скриншот

Учасники харківського гурту "Курган & Agregat" також розкритикували колектив за їхню позицію.

Відповідь з боку гурту "Курган & Agregat" Фото: Скриншот

"Ми Kalush, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення". Моя думка: взагалі не здивований", – прокоментував Аміл Насіров.

Також у коментарях на сторінках Kalush Orchestra в соцмережах музикантам нагадали, що вони фактично завдяки ЗСУ виграли Євробачення в 2022 році.

Нині музиканти із Kalush Orchestra не відреагували на скандал. Але треба зазначити що 2023 році гурт підписав меморандум про амбасадорство об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Також вони досить часто поширювали збори на автомобілі для ЗСУ і проводили благодійні концерти.

Гурт Kalush був сформований у 2019 році фронтменом Олегом Псюком та продюсером Іваном Клименком. У 2021 році на основі цього колективу було створено ще один гурт Kalush Orchestra з розширеним складом учасників. У травні 2022-го пісня "Stefania" принесла перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні" у Турині.

Нагадаємо, в 2024 році член гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповідав про свого молодшого брата, який служить у ЗСУ. Тоді Тимофій розповів, що гурт відкривав збір на допомогу його підрозділу. А "загальна сума благодійної допомоги для України сягнула 90 млн грн".