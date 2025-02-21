Писательница Лариса Ницой попала в языковой скандал с ветераном в киевском такси (видео)

В своем посте с видео писательница Лариса Ницой указала таксисту, что он "притащил с войны русский мир" и продолжает здесь утверждать.

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В Киеве в пятницу, 21 февраля, водитель такси при обслуживании писательницы Ларисы Ницой отказался разговаривать на украинском языке. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Ну "здравствуй" День родненького языка. Это катастрофа. Утреннее утро (на рассвете) сегодняшнего дня", — подписала видео женщина.

На видео события происходят в автомобиле. Водитель вел разговор на русском языке. Он мотивировал это тем, что был в Вооруженных силах Украины, "на передке", поэтому будет разговаривать на удобном ему языке. Таксист добавил, что он воевал не за страну, а за свою семью.

"Знаете, я вам не буду указывать, как "ваевать" в окопах, это ваш приход, а мы здесь в тылу строим Украину, а не русский мир, который вы сюда тянете в тыл с войны. Вот что делают московиты первым делом на наших оккупированных территориях — Я имею в виду, меняют язык, сжигают книги", — написала Лариса Ницой.

На это мужчина спросил, знает ли писательница, что там делают украинские военные.

"Тут до меня доходит, что он попер против наших на оправдание захватчиков. Ошарашено замираю. Я ему о врагах — оккупантах, а он мне в рожу плохими нашимими?" — добавила она.

Недавно в скандал попала украинская группа Kalush Orchestra, отказавшись распространить сбор на дроны. Свое решение в группе объяснили тем, что они не публикуют информацию о сборах "которые несут характер оружия". Это вызвало возмущение в сети.

Напомним, что в одной из школ ученики выступили с номером, где гражданский якобы бьет военного. Во время номера на сцену вышел человек в военной форме, которого одним ударом сбил с ног парень в гражданском. На скандал отреагировала директор учебного заведения Ольга Тимошенко, позже педагог-организатор школы № 309 города Киева Наталья извинилась за номер.