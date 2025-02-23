"Я не розмовляю російською": працівниця банку відмовила в обслуговуванні клієнту, — соцмережі (відео)

Клієнт був переконаний, що його зобов'язані обслуговувати як українською, так і російською мовами, проте працівниця банку завершила розмову.

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Працівниця одного з відділень "ПриватБанку" відмовилась обслуговувати клієнта, оскільки той спілкувався з нею російською мовою. Відповідне відео шириться соцмережами.

"Я не розумію російської мови взагалі", — говорить жінка.

Після цього чоловік заявляє, що працівниця зобов'язана обслуговувати його і російською, і українською.

"Ви представник банку, ви зобов'язані обслуговувати людей і російською мовою", — говорить клієнт.

На це жінка відповідає, що закон не зобов'язує її спілкуватись з клієнтами мовою країни-агресора, лише — українською. А після того, як чоловік не заспокоюється, припиняє спілкування.

"Я думаю наша бесіда закінчена", — підкреслює жінка.

На момент публікації матеріалу офіційної реакції від "ПриватБанку" на інцидент не було. Мережею шириться інформація, що на відео працівниця одного з відділень "ПриватБанку" у Рівненській області.

Нагадаємо, 21 лютого письменниця Лариса Ніцой потрапила у мовний скандал з ветераном у київському таксі.

Нещодавно в скандал втрапив український гурт Kalush Orchestra, відмовившись поширити збір на дрони. Своє рішення в гурті пояснили тим, що вони не публікують інформацію про збори "які несуть характер зброї". Це викликало обурення в мережі.