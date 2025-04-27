Мовний скандал у Києві: салон краси звільнив майстриню, яка відмовлялася розмовляти українською

Київський салон краси Nomade Studio звільнив працівницю, яка відмовлялася на роботі розмовляти українською з клієнтами.

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Про це повідомив громадський діяч та блогер Андрій Смолій.

Відвідувачка салону, режисерка кіно і телебачення Олена Подолянко у соцмережі розповіла, що студія звільнила майстриню, яка поводилася неприпустимо.

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"Нєт такой нации": клієнтку відмовились обслуговувати українською у київському салоні краси

"Те, що ми побачили на записах з камер спостереження після вашого відходу, приголомшило нас! Це просто неприйнятно! І якщо в неї немає бажання вчити та спілкуватися українською мовою — це її вибір, і відповідальність за нього вона несе особисто. Але ми не допустимо такого в нашому салоні", — йшлося у відповіді керівництва студії.

Також студія зазначила, що після хвилі негативу та хейту сторінка у Threads вже заблокована, а Instagram закривається назавжди.

Раніше сторінка салону в Інстаграм виглядала таким чином... Фото: instagram.com/nomade.beauty.salon

...зараз же сторінка салону виглядає так. Фото: instagram.com/nomade.beauty.salon

Олена Подолянко висловила вдячність салону за "нормальну реакцію" й сподівається на реальний перегляд мовної політики закладу. Утім, факт звільнення та перехід на українську мову вона пообіцяла перевірити за допомогою "таємних покупців".

Андрій Смолій своєю чергою зазначив, що факту звільнення жінки не достатньо, сподіваючись на відповідну реакцію СБУ та Нацполіції, оскільки людина, яка стверджує, що "української нації не існує", на його думку, повинна стати клієнтом правоохоронних органів.

Нагадаємо, 21 лютого 2024 року у Києві водій таксі відмовився розмовляти українською мовою з письменницею Ларисою Ніцой.

Також Фокус писав, що наприкінці лютого під час чемпіонату України з гірськолижного спорту серед людей з інвалідністю у селі Вишка на Закарпатті стався мовний конфлікт, ініціаторами якого стали судді змагань.