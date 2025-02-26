"Свінячий язик": на Закарпатті під час спортивних змагань стався мовний скандал (відео)

Представники волинського параспорту стали свідками зневаги до української мови суддями дитячих змагань.

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У селі Вишка на Закарпатті під час чемпіонату України з гірськолижного спорту серед людей з інвалідністю стався мовний конфлікт, учасниками якого стали члени Асоціації професійних гірськолижних інструкторів та українські спортсмени. Про це повідомив журналіст, парабіатлоніст Владислав Першута.

За його словами, під час обіду в їдальні готельного комплексу він зробив зауваження компанії, яка голосно спілкувалася російською, після чого став свідком відкритої зневаги до української мови.

"Поряд за столом невідоме мені благородне товариство, серед якого була й жінка, що на відео, святково розпиває алкоголь і… галасливо спілкується російською. Толерантно прошу, щоб незнайомці тихіше говорили російською або використовували українську. Апелюю до того, що це громадський простір, у якому не хочу чути ворожу мову", — зазначає свідок, наголошуючи, що непорозуміння нібито вдалося залагодити, після чого він пішов до свого готельного номера й подальші події розгортаються без його участі.

Після того, як йдеться в дописі, жінка обговорювала ситуацію, яка склалася, зі знайомими, які в процесі спілкування висловили зневагу до української мови. Свідком цього став директор Волинського обласного Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук, який якраз завітав до їдальні на обід.

"Этот щенок не будет меня заставлять разговаривать на свинячьем языке", — нібито заявила жінка.

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Директор волинського "Інваспорту" перепитав, та знову почув, як стверджується у дописі, що українська мова, на думку жінки, є "свінячим язиком".

Цей момент не було зафіксовано на відео, — зазначив Владислав Першута, адже такого розвитку подій ніхто не передбачав, тому закликав вірити йому на слово. Він розповів, що конфлікт набрав нових обертів й мало не дійшло до бійки.

"Довелося викликати правоохоронців. Врешті поїхали з ними у відділок. Пояснили, чому стався інцидент, і написали заяву", – повідомив спортсмен.

Владислав Першута повідомив, що поліція прийняла заяву та вирішує, чи є в її діях ознаки кримінального або адміністративного правопорушень.

Також журналіст перепросив, що ввів в оману щодо заборони спілкування російською мовою в громадських місцях, визнаючи, що його апеляція до законів у цьому випадку некоректна.

Хто влаштував скандал

Своєю чергою, "Волинським новинам" Віктор Галан-Влащук прокоментував, що люди, які влаштували скандал, були суддями всеукраїнських змагань для молодших вікових категорій із гірськолижного спорту, які проводять під егідою Міністерства молоді та спорту та Федерації лижного спорту України. Він наголосив, що під час подій, які відбуваються під патронажем Мінмолодьспорту, учасники змагань повинні спілкуватися українською мовою впродовж усього часу проведення змагань, про що є відповідні регламентні документи.

"Вважаю за потрібне апелювати до Мінмолодьспорту та Федерації про позбавлення таких суддів ліцензії без подальшої участі в інших змаганнях, тому що їхня поведінка – неприпустима", — зазначив Віктор Галан-Влащук.

Він додав, що цей конфлікт бачили п'ятеро військових, які буди у команді, і їм особливо неприємно було чути подібне.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, Міністерство молоді та спорту України, а також поліція Закарпатської області даний конфлікт не коментували.

Нагадаємо, працівниця одного з відділень "ПриватБанку" у Рівненській області відмовилась обслуговувати клієнта, оскільки той спілкувався з нею російською мовою.

Також Фокус писав, що у листопаді минулого року у книгарні-кав'ярні "Сенс" в столиці невідомі чоловіки напали на відвідувачку, яка зробила їм зауваження через використання російської мови у закладі.