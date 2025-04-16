Російські пісні в TikTok і на вулицях: як Україні перемогти культурний вплив РФ на молодь

Прослуховування російської музики в Україні — вже не питання смаку, а правопорушення. У Рівненській області матір оштрафували через відео її доньки з танцями під російський трек, а в Києві підлітки вмикали гімн РФ просто після ракетного удару. Фокус розбирався, яка саме відповідальність передбачена за такі дії й чому підлітки досі надають перевагу контенту з РФ.

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Стало відомо, що у Рівненській області матір притягнули до адміністративної відповідальності через те, що її 9-річна донька опублікувала на Youtube відео, як танцює під російську музику.

Суд кваліфікував це за ч. 1 ст. 184 як ухилення батьків від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітньої дитини.

Матері оголосили попередження. Під час засідання вона пояснила, що просила доньку не завантажувати в інтернет відео з російською музикою, але дівчинка її не послухалася через свій юний вік.

Також, 13 квітня на Подолі у Києві група підлітків гучно слухала російську музику через портативну колонку через шість годин після ракетного удару по Сумах, де загинули десятки людей. Після зауваження перехожої щодо недоречності такої поведінки вони навмисно посилили гучність і увімкнули гімн Росії. У підсумку Нацполіція склала адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків підлітків також притягнули до відповідальності.

Аналогічна ситуація відбулася у Києві у січні 2025 року. Група підлітків перекривала дороги в центрі Києва, їздили в супроводі поліції та гучно слухали російську музику. Поліція встановила особи учасників, але подальші дії не уточнювалися.

Російська музика в Україні під забороною: що каже закон

За словами адвоката, старшого партнера адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислава Кравця, наразі за прослуховування російської музики є виключно адміністративна відповідальність. Зокрема, з червня 2022 року в Україні діє закон №7273-д, який забороняє публічне відтворення російської музики, за винятком виконавців, що засудили агресію РФ.

"У випадку, якщо діти порушили закон, правоохоронці притягають саме батьків за неналежність догляду дитини притягають до адміністративної відповідальності й стягують з них штраф. Діти фактично порушували той же Кодекс України з адміністративних правопорушень, де прямо зазначено про заборону публічного використання російськомовних музик і творів. Тому саме у зв'язку з тим батьки притягають до відповідальності", — пояснює Фокусу адвокат.

На думку Кравця, якби дитина слухала музику вдома і не публікувала відео в публічному доступі, підстав для притягнення до відповідальності не було б. Адже однією з ключових ознак цього правопорушення є саме публічність. Якби дитина вже досягла 16-річного віку, то відповідальність за це вже несли б безпосередньо вона, а не її батьки.

Адвокатка з цивільного та сімейного права Юридичної компанії PROCTOR Вікторія Костенко додала, що у 2022 році були внесені зміни до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження його саме публічного використання в публічному просторі музичних продуктів держави-агресора. Зокрема є стаття, в якій вказано, що забороняється на території України публічне виконання, показ, або демонстрація російської музики.

Діти слухають російську музику — батьків штрафують

За словами Вікторії Костенко, у Кодексі України про адміністративні правопорушення немає окремої норми, яка б передбачала відповідальність за прослуховування музики вдома чи, наприклад, під час прогулянки з колонкою. Водночас згідно з судовою практикою, випадки, коли прослуховування російської музики супроводжується вживанням алкоголю, нецензурною лайкою або агресивною поведінкою, можуть кваліфікуватися як дрібне хуліганство. Важливо зазначити, що до відповідальності за дрібне хуліганство можуть притягати лише осіб, які досягли 16-річного віку. За таке правопорушення передбачено штраф або громадські роботи.

"У випадку з 9 річною дівчинкою, що танцювала під російською музикою та викладала це на YouTube, в цій ситуації суд не може її притягнути до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство. Тому застосовано до її мами, скажімо так, міра покарання. Це ст. 184 КУпАП, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей", — розповіла Фокусу адвокатка.

У цьому випадку суд вирішив, що мати повною мірою не виконала ті обов'язки, які передбачені Сімейним кодексом України. А саме вона не забезпечила виховання дитини у дусі, повазі, до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Це ч. 1 ст. 150.

"І я вважаю, що це є основне, тому що враховуючи, що зараз війна, що гинуть військовослужбовці, чоловіки, сім'ї страждають", — додала експертка.

Як побороти тягу українських підлітків до російської музики

Тут адвокатка з цивільного та сімейного права Юридичної компанії PROCTOR рекомендує ввести законодавчі зміни, зокрема ввести конкретні статті в Кодекс з адмінправопорушень для фізичних осіб за публічне відтворення російської музики. Зокрема, щоб була конкретна норма, яка буде передбачати конкретну відповідальність для фізичних осіб за прослуховування. А також буде створений конкретний орган, який це буде контролювати, не говорячи вже про конкретну міру покарання.

Також необхідно, щоб батьки особисто пояснювали дитині шкідливість російського контенту.

"Але й тут варто застосовувати диференційований підхід залежно від віку дитини. Наприклад, молодшим школярам можна пояснювати це простою мовою: якщо ти поширюєш російську музику, то ворог може заробити на цьому гроші, за які потім купить ракети, дрони чи "Шахеди". Старшим учням варто вже розповідати глибше — про те, що російський культурний контент може містити елементи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та несвідомо впливати на світогляд, ставлення до війни й країни-агресора", — зазначила Вікторія Костенко.

Крім того, це підвищення якості та доступності української музики, щоб конкурувати з російськими треками.

Чому українські діти споживають російський контент

За даними дослідження Gradus Research за 2023 рік, 45% українців повністю відмовилися від російської музики, 21% слухають її рідше, а 20% ніколи її не слухали. Проте 12% молоді (18–24 роки) почали слухати російську музику частіше, що частково пояснюється протестною поведінкою підлітків або впливом алгоритмів соцмереж.

У червні 2023 року компанія Kantar Україна за підтримки Sida провели дослідження того, який контент споживає молодь, на які теми, якими цифровими платформами користується, за якими блогерами слідкує тощо. Зокрема більшість контенту діти споживають несвідомо. На жаль, підлітки не завжди звертають увагу на мову контенту та на країну, з якої він походить. Тож так, деякі з них продовжують дивитися контент російського виробництва.

Нагадаємо, підлітки потрапили у скандал через те, що співали пісню "Я русский" та затримували рух у центрі Києва. 17-річний Андрій Драган показав у соцмережах, як сам подзвонив у поліцію, та пообіцяв дати коментар "одному дуже великому виданню".

Також Фокус писав, що Трускавецький міський суд визнав винною у хуліганстві 14-річну школярку, яка разом із ще трьома малолітніми дітьми віком від 11 років напала на 18-річного юнака з інвалідністю.