Российские песни в TikTok и на улицах: как Украине победить культурное влияние РФ на молодежь

Прослушивание российской музыки в Украине — уже не вопрос вкуса, а правонарушение. В Ровенской области мать оштрафовали из-за видео ее дочери с танцами под российский трек, а в Киеве подростки включали гимн РФ прямо после ракетного удара. Фокус разбирался, какая именно ответственность предусмотрена за такие действия и почему подростки до сих пор предпочитают контент из РФ.

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Скандалы связанные с прослушиванием русской музыки украинскими детьми и подростками не прекращаются.

Стало известно, что в Ровенской области мать привлекли к административной ответственности за то, что ее 9-летняя дочь опубликовала на Youtube видео, как танцует под русскую музыку.

Суд квалифицировал это по ч. 1 ст. 184 как уклонение родителей от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетнего ребенка.

Матери объявили предупреждение. Во время заседания она объяснила, что просила дочь не загружать в интернет видео с русской музыкой, но девочка ее не послушалась из-за своего юного возраста.

Также, 13 апреля на Подоле в Киеве группа подростков громко слушала российскую музыку через портативную колонку через шесть часов после ракетного удара по Сумах, где погибли десятки людей. После замечания прохожей о неуместности такого поведения они намеренно усилили громкость и включили гимн России. В итоге Нацполиция составила административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 178 (распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Родителей подростков также привлекли к ответственности.

Аналогичная ситуация произошла в Киеве в январе 2025 года. Группа подростков перекрывала дороги в центре Киева, ездили в сопровождении полиции и громко слушали русскую музыку. Полиция установила личности участников, но дальнейшие действия не уточнялись.

Русская музыка в Украине под запретом: что говорит закон

По словам адвоката, старшего партнера адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, сейчас за прослушивание российской музыки есть исключительно административная ответственность. В частности, с июня 2022 года в Украине действует закон №7273-д, который запрещает публичное воспроизведение российской музыки, за исключением исполнителей, осудивших агрессию РФ.

"В случае, если дети нарушили закон, правоохранители привлекают именно родителей за ненадлежащий уход за ребенком, привлекают к административной ответственности и взимают с них штраф. Дети фактически нарушали тот же Кодекс Украины по административным правонарушениям, где прямо указано о запрете публичного использования русскоязычных музыкальных произведений. Поэтому именно в связи с тем родители привлекают к ответственности", — объясняет Фокусу адвокат.

По мнению Кравца, если бы ребенок слушал музыку дома и не публиковал видео в публичном доступе, оснований для привлечения к ответственности не было бы. Ведь одним из ключевых признаков этого правонарушения является именно публичность. Если бы ребенок уже достиг 16-летнего возраста, то ответственность за это уже несли бы непосредственно он, а не его родители.

Адвокат по гражданскому и семейному праву Юридической компании PROCTOR Виктория Костенко добавила, что в 2022 году были внесены изменения в некоторые законы Украины по поддержке национального музыкального продукта и ограничения его именно публичного использования в публичном пространстве музыкальных продуктов государства-агрессора. В частности есть статья, в которой указано, что запрещается на территории Украины публичное исполнение, показ или демонстрация российской музыки.

Дети слушают русскую музыку — родителей штрафуют

По словам Виктории Костенко, в Кодексе Украины об административных правонарушениях нет отдельной нормы, которая бы предусматривала ответственность за прослушивание музыки дома или, например, во время прогулки с колонкой. В то же время согласно судебной практике, случаи, когда прослушивание русской музыки сопровождается употреблением алкоголя, нецензурной бранью или агрессивным поведением, могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Важно отметить, что к ответственности за мелкое хулиганство могут привлекать только лиц, достигших 16-летнего возраста. За такое правонарушение предусмотрен штраф или общественные работы.

"В случае с 9 летней девочкой, которая танцевала под русской музыкой и выкладывала это на YouTube, в этой ситуации суд не может ее привлечь к админответственности за мелкое хулиганство. Поэтому применена к ее маме, скажем так, мера наказания. Это ст. 184 КУоАП, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", — рассказала Фокусу адвокат.

В этом случае суд решил, что мать в полной мере не выполнила те обязанности, которые предусмотрены Семейным кодексом Украины. А именно она не обеспечила воспитание ребенка в духе, уважении к правам и свободам других людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине. Это ч. 1 ст. 150.

"И я считаю, что это основное, потому что учитывая, что сейчас война, что гибнут военнослужащие, мужчины, семьи страдают", — добавила эксперт.

Как побороть тягу украинских подростков к русской музыке

Здесь адвокат по гражданскому и семейному праву Юридической компании PROCTOR рекомендует ввести законодательные изменения, в частности ввести конкретные статьи в Кодекс по админправонарушениям для физических лиц за публичное воспроизведение российской музыки. В частности, чтобы была конкретная норма, которая будет предусматривать конкретную ответственность для физических лиц за прослушивание. А также будет создан конкретный орган, который это будет контролировать, не говоря уже о конкретной мере наказания.

Также необходимо, чтобы родители лично объясняли ребенку вредность российского контента.

"Но и здесь следует применять дифференцированный подход в зависимости от возраста ребенка. Например, младшим школьникам можно объяснять это простым языком: если ты распространяешь русскую музыку, то враг может заработать на этом деньги, за которые потом купит ракеты, дроны или "Шахеды". Старшим ученикам стоит уже рассказывать глубже — о том, что российский культурный контент может содержать элементы информационно-психологических операций (ИПСО) и бессознательно влиять на мировоззрение, отношение к войне и стране-агрессору", — отметила Виктория Костенко.

Кроме того, это повышение качества и доступности украинской музыки, чтобы конкурировать с российскими треками.

Почему украинские дети потребляют российский контент

По данным исследования Gradus Research за 2023 год, 45% украинцев полностью отказались от русской музыки, 21% слушают ее реже, а 20% никогда ее не слушали. Однако 12% молодежи (18-24 года) начали слушать российскую музыку чаще, что частично объясняется протестным поведением подростков или влиянием алгоритмов соцсетей.

В июне 2023 года компания Kantar Украина при поддержке Sida провели исследование того, какой контент потребляет молодежь, на какие темы, какими цифровыми платформами пользуется, за какими блогерами следит и тому подобное. В частности, большинство контента дети потребляют бессознательно. К сожалению, подростки не всегда обращают внимание на язык контента и на страну, из которой он происходит. Поэтому да, некоторые из них продолжают смотреть контент российского производства.

Напомним, подростки попали в скандал из-за того, что пели песню "Я русский" и задерживали движение в центре Киева. 17-летний Андрей Драган показал в соцсетях, как сам позвонил в полицию, и пообещал дать комментарий "одному очень большому изданию".

Также Фокус писал, что Трускавецкий городской суд признал виновной в хулиганстве 14-летнюю школьницу, которая вместе с еще тремя малолетними детьми в возрасте от 11 лет напала на 18-летнего юношу с инвалидностью.