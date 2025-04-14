"Издевалась и снимала на телефон": на Львовщине осудили школьницу за избиение человека с инвалидностью (видео)

Трускавецкий городской суд признал виновной в хулиганстве 14-летнюю школьницу, которая вместе с еще тремя малолетними детьми в возрасте от 11 лет напала на 18-летнего юношу с инвалидностью. Сам инцидент произошел в марте: дети набросились на парня с инвалидностью, пытались раздеть, били и издевались над ним, записывая это на видео, а затем выложили в социальных сетях.

Related video

О подробностях дела и приговоре, который вынес местный суд, рассказало издание Zaxid.net 13 апреля.

Инцидент был обнаружен 19 марта во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители наткнулись на видео, на которых зафиксированы издевательства, и начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (о хулиганстве).

Суд рассмотрел дело на днях и постановил, что 14-летняя девушка виновна в хулиганстве, и назначил ей год пробационного надзора. На других малолетних, которые также участвовали в издевательствах над юношей с инвалидностью, материалы по досудебному расследованию правоохранители отделили в другое производство, поскольку они еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Как сообщается в материалах дела, обвиняемая является ученицей восьмого класса средней общеобразовательной школы №1 в Трускавце. Во время заседания в суде девушка признала свою вину.

Теперь она должна периодически появляться в органах пробации и не имеет права выезжать за пределы страны без предварительного согласования с этими органами. Также суд конфисковал мобильный телефон, на который девушка снимала видео издевательств над потерпевшим юношей.

Скандал с избиением юноши с инвалидностью на Львовщине: что известно

Правоохранители установили, что сам инцидент произошел 14 марта, примерно в 20:35 часов. Нападающими выступили трое девушек и парень — все в возрасте от 11 до 14 лет. Они напали на 18-летнего парня на улице Мазепы, 42/1, в городе Трускавец, что во Львовской области.

Жертвой обидчиков стал 18-летний юноша, который с детства имеет инвалидность первой группы. Он пытался убежать, однако нападавшие держали его за одежду, били и издевались, параллельно записывая все на камеры смартфонов.

Подробности об инциденте с избиением юноши с инвалидностью на Львовщине Фокус рассказывал 20 марта.

Напомним, ранее Фокус узнавал о секс-скандале с проектом "Срач", который закрылся после того, как во время шоу участники обсуждали тему секса в отношениях без согласия партнера. Скандал прогремел 10 апреля.