"Как назовешь корабль": шоу "Срач" закрывают после секс-скандала (видео)

Шоу "Срач" после скандала по теме секса в отношениях без согласия партнера закрывается. Участники YouTube-канала "Львы на джипе" в очередной раз попытались объяснить ситуацию.

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Об этом комики сообщили в прямом эфире вечером 10 апреля.

К трансляции также присоединился один из основателей проекта Андрей Лузан, который мобилизовался в ряды ВСУ.

"Перед вами извинились, кого это действительно задело. Наша первоочередная задача как комедийного канала — вызвать положительные эмоции, и очень плохо, когда что-то вызвало негативные эмоции. Вам приносится извинения от всего коллектива, потому что я считаю, что это и меня касается", — заявил Лузан.

Тем временем Валентин Михиенко сказал: "Как назовешь корабль, (так он и поплывет, — ред.)", имея в виду название шоу.

Секс-скандал со "Львами на джипе"

Последним вопросом в выпуске шоу "Срач" была тема секса в отношениях, когда один из партнеров этого не хочет.

"Для этого мы и входили с тобой в отношения. Это как типа подпись. Мы в отношениях — да, все, теперь секс, когда каждый из нас хочет", — сказал Константин Трембовецкий.

После волны возмущения украинцы пожаловались, что в ответ на критику Трембовецкий блокирует и позволяет себе грубость, используя нецензурную лексику.

В общем комиков раскритиковали за оправдание секса без активного согласия и восприятие женщин в отношениях как чьей-то собственности.

Впоследствии "львы" извинились и сказали, что не хотели никого обидеть. Более того, часть шоу с темой скандального обсуждения уже вырезана.

"Мы против любого вида насилия. И это абсолютно не про нас, потому что мы нормальные мужчины", — сказал Зорянов.

Напомним, украинский бизнесмен Влад Лиманюк обвинил блогершу-миллионницу Таню Самбурскую в манипуляциях и невыполнении условий сотрудничества.

Также Фокус писал о том, что Андрей Лузан, который мобилизовался в ряды ВСУ, рассказал о службе и начале сложного этапа в учениях.