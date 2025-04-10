"Як назвеш корабель": шоу "Срач" закривають після секс-скандалу (відео)

Шоу "Срач" після скандалу щодо теми сексу в стосунках без згоди партнера закривається. Учасники YouTube-каналу "Леви на джипі" вчергове спробували пояснити ситуацію.

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Про це коміки повідомили в прямому ефірі ввечері 10 квітня.

До трансляції також приєднався один із засновників проєкту Андрій Лузан, який мобілізувався до лав ЗСУ.

"Перед вами вибачились, кого це дійсно заділо. Наша першочергова задача як комедійного каналу – викликати позитивні емоції, і дуже погано, коли щось викликало негативні емоції. Вам приноситься вибачення від усього колективу, бо я вважаю, що це і мене стосується", — заявив Лузан.

Тим часом Валентин Міхієнко сказав: "Як назвеш корабель, (так він і попливе, — ред.)", маючи на увазі назву шоу.

Секс-скандал з "Левами на джипі"

Останнім питанням у випуску шоу "Срач" була тема сексу у стосунках, коли один з партнерів цього не хоче.

"Для цього ми й входили з тобою у стосунки. Це як типу підпис. Ми в стосунках — так, все, тепер секс, коли кожен з нас хоче", — сказав Костянтин Трембовецький.

Після хвилі обурення українці поскаржились, що у відповідь на критику Трембовецький блокує та дозволяє собі грубість, використовуючи нецензурну лексику.

Загалом коміків розкритикували за виправдовування сексу без активної згоди та сприйняття жінок у стосунках як чиєїсь власності.

Згодом "леви" перепросили та сказали, що не хотіли нікого образити. Ба більше, частина шоу з темою скандального обговорення вже вирізана.

"Ми проти будь-якого виду насильства. І це абсолютно не про нас, бо ми нормальні чоловіки", — сказав Зорянов.

Нагадаємо, український бізнесмен Влад Лиманюк звинуватив блогерку-мільйонницю Таню Самбурську в маніпуляціях і невиконанні умов співпраці.

Також Фокус писав про те, що Андрій Лузан, який мобілізувався до лав ЗСУ, розповів про службу та початок складного етапу в навчаннях.