"Знущалася і знімала на телефон": на Львівщині засудили школярку за побиття людини з інвалідністю (відео)

Трускавецький міський суд визнав винною у хуліганстві 14-річну школярку, яка разом із ще трьома малолітніми дітьми віком від 11 років напала на 18-річного юнака з інвалідністю. Сам інцидент трапився у березні: діти накинулися на хлопця з інвалідністю, намагалися роздягнути, били та знущалися з нього, записуючи це на відео, а потім виклали у соціальних мережах.

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Про подробиці справи та вирок, який виніс місцевий суд, розповіло видання Zaxid.net 13 квітня.

Інцидент було виявлено 19 березня під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці натрапили на відео, на яких зафіксовані знущання, і почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (про хуліганство).

Суд розглянув справу цими днями і постановив, що 14-річна дівчина винна у хуліганстві, й призначив їй рік пробаційного нагляду. На інших малолітніх, які також брали участь у знущаннях над юнаком з інвалідністю, матеріали щодо досудового розслідування правоохоронці відокремили в інше провадження, оскільки вони ще не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Як повідомляється у матеріалах справи, обвинувачувана є ученицею восьмого класу середньої загальноосвітньої школи №1 у Трускавці. Під час засідання у суді дівчина визнала свою провину.

Тепер вона повинна періодично з'являтися в органах пробації та не має права виїжджати за межі країни без попереднього погодження з цими органами. Також суд конфіскував мобільний телефон, на який дівчина знімала відео знущань над потерпілим юнаком.

Скандал із побиттям юнака з інвалідністю на Львівщині: що відомо

Правоохоронці встановили, що сам інцидент трапився 14 березня, приблизно о 20:35 годині. Нападниками виступили троє дівчат та хлопець — усі віком від 11 до 14 років. Вони напали на 18-річного хлопця на вулиці Мазепи, 42/1, у місті Трускавець, що у Львівській області.

Жертвою кривдників став 18-річний юнак, який з дитинства має інвалідність першої групи. Він намагався втекти, однак нападники тримали його за одяг, били та знущалися, паралельно записуючи все на камери смартфонів.

Подробиці про інцидент з побиттям юнака з інвалідністю на Львівщині Фокус розповідав 20 березня.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про секс-скандал із проєктом "Срач", який закрився після того, як під час шоу учасники обговорювали тему сексу в стосунках без згоди партнера. Скандал прогримів 10 квітня.