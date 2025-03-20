Підлітки побили хлопця з інвалідністю у Трускавці: поліція відреагувала (відео)

Кривдникам загрожує до чотирьох років за ґратами. Слідчі встановлюють обставини події та особи всіх учасників.

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У Трускавці підлітки знущались із хлопця, ймовірно, з інвалідністю. Відділ комунікації поліції Львівської області вже відреагував: правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент стався на днях. Причина бійки невідома, проте на запису видно, що група дівчат накинулася на одного хлопця. Підлітки вживали ненормативну лексику та знущалися з постраждалого. На запису можна побачити, як вони б’ють хлопця, шарпають, знімають штани.

Поліція Львівської області вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

"Вчора, 19 березня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому кілька дівчат-підлітків завдають ударів руками та ногами хлопцю, ймовірно, з інвалідністю. Попередньо встановлено, що подія сталась у місті Трускавець, Дрогобицького району", — зазначила пресслужба місцевої поліції.

Відділ комунікації додав, що проводиться досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників.

Нагадаємо, у березні 2025 вибух в Івано-Франківську влаштували російські спецслужби, залучивши підлітків.

Раніше Фокус писав про теракт у Миколаєві за участі підлітків у лютому 2025.