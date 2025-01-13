Подростки слушали "Я русский" и перекрыли дорогу в Киеве: кто их родители, — полиция (видео)

В Нацполиции отрицают, что фигуранты скандала являются "мажорами", хотя сообщили, что они нанимали машины с водителями. Один из несовершеннолетних уже был осужден за прослушивание российского гимна, и срок его наказания до сих пор не закончился.

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У подростков, которые попали в скандал из-за провокационных видео, провели обыски. Деталями 13 января в эфире телемарафона поделилась пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

О скандале с "мажорами" в Киеве — с 2:10

"Да, действительно во время обысков у двух активных участников этого скандального видео мы изъяли два пистолета. Один — травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой — пневматический, который не требует оформления разрешения", — сообщила она.

Также у подростков изъяли:

патроны;

страйкбольную гранату;

компьютерную технику;

мобильные телефоны.

Пока неизвестно, идет ли речь о том же оружии, которое фигурировало в скандальных видео. Патроны направили на исследование, чтобы установить, боевые ли они.

Гирдвилис заявила, что провокационный контент подростки создавали ради развлечений и хайпа. Она опровергла слухи о том, что их якобы сопровождали правоохранители.

"Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции, именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. А подали это так, якобы их сопровождает полиция", — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, другие кадры были сняты во время празднования Дня рождения одного из членов компании. Подростки арендовали три автомобиля с водителями. То, что они не находились за рулем, подтвердил анализ данных с камер видеонаблюдения.

Подборку скандальных видео с подростками можно посмотреть здесь

"Оказалось, что когда они были возле магазина, образовалась пробка, которую создали не они и просто это было, скажем так, непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые даже не знали, что какая-то съемка происходит на улице", — уточнила Гирдвилис о случае, когда подростки якобы перекрыли улицу, чтобы покурить.

Она рассказала, что образовалась пробка на "минуту-две", но потом машины разъехались.

Выяснилось, что один из подростков уже фигурировал в скандале, когда он шел по улице Киева и пел российский гимн. Тогда парня быстро нашли, и он публично извинился. Было возбуждено дело об оправдании агрессии РФ, и суд предоставил фигуранту один год пробационного надзора. Этот срок до сих пор не завершился.

Информацию о том, что подростки являются "мажорами", в полиции опровергли. Отец одного из них — бывший чиновник, который сейчас находится на пенсии.

"Остальные родители — это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащие. Скажем так, каких-то там больших состояний или, как вы отмечаете, что это якобы мажоры — не находит своего подтверждения", — добавила представительница Нацполиции.

Напомним, подростки попали в скандал из-за того, что пели песню "Я русский" и задерживали движение в центре Киева. 17-летний Андрей Драган показал в соцсетях, как сам позвонил в полицию, и пообещал дать комментарий "одному очень большому изданию".

13 января в полиции Киева сообщили, что местный устроил стрельбу во время выгула собаки. Причиной стала ссора с хозяином другого пса.