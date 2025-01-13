Підлітки слухали "Я русский" і перекрили дорогу у Києві: хто їхні батьки, — поліція (відео)
У Нацполіції заперечили, що фігуранти скандалу є "мажорами", хоча повідомили, що вони наймали машини з водіями. Один з неповнолітніх вже був засуджений за прослуховування російського гімну, і термін його покарання досі не закінчився.
У підлітків, які втрапили у скандал через провокативні відео, провели обшуки. Деталями 13 січня в ефірі телемарафону поділилась речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
"Так, справді під час обшуків у двох найактивніших учасників цього скандального відео ми вилучили два пістолети. Один — травматичної дії, він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший — пневматичний, який не потребує оформлення дозволу", — повідомила вона.
Також у підлітків вилучили:
- набої;
- страйкбольну гранату;
- комп'ютерну техніку;
- мобільні телефони.
Поки невідомо, чи йдеться про ту саму зброю, яка фігурувала у скандальних відео. Набої направили на дослідження, щоб встановити, чи бойові вони.
Гірдвіліс заявила, що провокативний контент підлітки створювали заради розваг і хайпу. Вона заперечила чутки про те, що їх нібито супроводжували правоохоронці.
"Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція", — пояснила речниця.
З її слів, інші кадри були зняті під час святкування Дня народження одного з членів компанії. Підлітки орендували три автомобілі з водіями. Те, що вони не перебували за кермом, підтвердив аналіз даних з камер відеоспостереження.
"Виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони й просто це було, скажімо так, неумисно зроблено автомобілями й водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці", — уточнила Гірдвіліс про випадок, коли підлітки нібито перекрили вулицю, щоб покурити.
Вона розповіла, що утворився затор на "хвилину-дві", але потім машини роз’їхалися.
З’ясувалося, що один з підлітків вже фігурував у скандалі, коли він йшов вулицею Києва та співав російський гімн. Тоді хлопця швидко знайшли, і він публічно перепросив. Була порушена справа про виправдовування агресії РФ, і суд надав фігуранту один рік пробаційного нагляду. Цей термін досі не завершився.
Інформацію про те, що підлітки є "мажорами", у поліції спростували. Батько одного з них — колишній посадовець, який нині перебуває на пенсії.
"Решта батьків — це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Скажімо так, якихось там великих статків чи, як ви зазначаєте, що це нібито мажори — не знаходить свого підтвердження", — додала представниця Нацполіції.
Нагадаємо, підлітки потрапили у скандал через те, що співали пісню "Я русский" та затримували рух у центрі Києва. 17-річний Андрій Драган показав у соцмережах, як сам подзвонив у поліцію, та пообіцяв дати коментар "одному дуже великому виданню".
13 січня у поліції Києва повідомили, що місцевий влаштував стрілянину під час вигулу собаки. Причиною стала сварка з господарем іншого пса.