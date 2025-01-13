Підлітки слухали "Я русский" і перекрили дорогу у Києві: хто їхні батьки, — поліція (відео)

У Нацполіції заперечили, що фігуранти скандалу є "мажорами", хоча повідомили, що вони наймали машини з водіями. Один з неповнолітніх вже був засуджений за прослуховування російського гімну, і термін його покарання досі не закінчився.

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У підлітків, які втрапили у скандал через провокативні відео, провели обшуки. Деталями 13 січня в ефірі телемарафону поділилась речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Про скандал з "мажорами" у Києві — з 2:10

"Так, справді під час обшуків у двох найактивніших учасників цього скандального відео ми вилучили два пістолети. Один — травматичної дії, він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший — пневматичний, який не потребує оформлення дозволу", — повідомила вона.

Також у підлітків вилучили:

набої;

страйкбольну гранату;

комп'ютерну техніку;

мобільні телефони.

Поки невідомо, чи йдеться про ту саму зброю, яка фігурувала у скандальних відео. Набої направили на дослідження, щоб встановити, чи бойові вони.

Гірдвіліс заявила, що провокативний контент підлітки створювали заради розваг і хайпу. Вона заперечила чутки про те, що їх нібито супроводжували правоохоронці.

"Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція", — пояснила речниця.

З її слів, інші кадри були зняті під час святкування Дня народження одного з членів компанії. Підлітки орендували три автомобілі з водіями. Те, що вони не перебували за кермом, підтвердив аналіз даних з камер відеоспостереження.

Добірку скандальних відео з підлітками можна переглянути тут

"Виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони й просто це було, скажімо так, неумисно зроблено автомобілями й водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці", — уточнила Гірдвіліс про випадок, коли підлітки нібито перекрили вулицю, щоб покурити.

Вона розповіла, що утворився затор на "хвилину-дві", але потім машини роз’їхалися.

З’ясувалося, що один з підлітків вже фігурував у скандалі, коли він йшов вулицею Києва та співав російський гімн. Тоді хлопця швидко знайшли, і він публічно перепросив. Була порушена справа про виправдовування агресії РФ, і суд надав фігуранту один рік пробаційного нагляду. Цей термін досі не завершився.

Інформацію про те, що підлітки є "мажорами", у поліції спростували. Батько одного з них — колишній посадовець, який нині перебуває на пенсії.

"Решта батьків — це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Скажімо так, якихось там великих статків чи, як ви зазначаєте, що це нібито мажори — не знаходить свого підтвердження", — додала представниця Нацполіції.

Нагадаємо, підлітки потрапили у скандал через те, що співали пісню "Я русский" та затримували рух у центрі Києва. 17-річний Андрій Драган показав у соцмережах, як сам подзвонив у поліцію, та пообіцяв дати коментар "одному дуже великому виданню".

13 січня у поліції Києва повідомили, що місцевий влаштував стрілянину під час вигулу собаки. Причиною стала сварка з господарем іншого пса.