Киянин влаштував стрілянину через сварку собак (фото)

Двоє чоловіків посварились через собак, яких вигулювали у дворі. Ситуація набула серйозності, коли один з них дістав травматичну зброю та націлився іншому в обличчя.

Related video

Вигук собак у столиці закінчився стріляниною та викликом правоохоронців. Деталями інциденту 13 січня поділилась пресслужба поліції Києва.

Днями у поліцію повідомили про стрілянину в Голосіївському районі. В одному з дворів вигулювали своїх собак двоє чоловіків. Улюбленці не знайшли спільної мови, і це невдовзі переросло у сварку між господарями.

Під час конфлікту один з чоловіків дістав з сумки зброю травматичної дії та вистрілив іншому в обличчя, після чого втік. 30-річний постраждалий отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований. У нього виявили тілесне ушкодження у вигляді наскрізної рани нижньої губи.

Фото зброї, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото гільзи, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Поліціянти з’ясували, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його затримали за домашньою адресою. Під час обшуків житла правоохоронці вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них.

Фото затриманого, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото зброї, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, 10 січня набув розголосу скандал через "мажорів", які перекрили дорогу і слухали пісню "Я русский". 12 січня у поліції повідомили, що виявили у фігурантів небезпечні предмети й проводять розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

Вночі на 13 січня ЗС РФ атакували Україну понад 100 БПЛА. Сили ППО працювали у межах 12 областей.