Киянин влаштував стрілянину через сварку собак (фото)
Двоє чоловіків посварились через собак, яких вигулювали у дворі. Ситуація набула серйозності, коли один з них дістав травматичну зброю та націлився іншому в обличчя.
Вигук собак у столиці закінчився стріляниною та викликом правоохоронців. Деталями інциденту 13 січня поділилась пресслужба поліції Києва.
Днями у поліцію повідомили про стрілянину в Голосіївському районі. В одному з дворів вигулювали своїх собак двоє чоловіків. Улюбленці не знайшли спільної мови, і це невдовзі переросло у сварку між господарями.
Під час конфлікту один з чоловіків дістав з сумки зброю травматичної дії та вистрілив іншому в обличчя, після чого втік. 30-річний постраждалий отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований. У нього виявили тілесне ушкодження у вигляді наскрізної рани нижньої губи.
Поліціянти з’ясували, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його затримали за домашньою адресою. Під час обшуків житла правоохоронці вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них.
Фігуранту повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, 10 січня набув розголосу скандал через "мажорів", які перекрили дорогу і слухали пісню "Я русский". 12 січня у поліції повідомили, що виявили у фігурантів небезпечні предмети й проводять розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю.
Вночі на 13 січня ЗС РФ атакували Україну понад 100 БПЛА. Сили ППО працювали у межах 12 областей.