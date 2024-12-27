З'їздив за зброєю додому: українець влаштував стрільбу у кафе, є постраждалі (відео)

Чоловік сидів у кафе з товаришем і провокував інших відвідувачів. Добившись свого, він поїхав з закладу на машині, але невдовзі повернувся.

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Чоловік влаштував стрільбу у кафе та поранив кількох відвідувачів, після чого втік. Деталями події 27 грудня поділилась пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, місцевий мешканець відпочив у кафе з товаришем. Він почав чіплятись до інших відвідувачів та спровокував сварку. Однак коли між сторонами зав’язалась сутичка, чоловік залишив заклад і поїхав машиною додому.

Невдовзі провокатор повернувся, вже з рушницею. Одного чоловіка він ударив прикладом по голові, а двом іншим травмував ноги, здійснивши кілька пострілів. Постраждалим віком 32, 45 та 64 років допомогли у лікарні, після чого відпустили на амбулаторне лікування.

Вилучена правоохоронцями зброя Фото: Національна поліція Одеської області

Стрілець втік з місця злочину на машині, але правоохоронці знайшли його "по гарячих слідах" поблизу домівки. У нього вилучили гвинтівку, а виявлені у кафе гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи відправлять на експертизу.

Чоловіку оголосили підозру у хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї. Його затримали, питання щодо запобіжного заходу вирішується. Відповідно до закону фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Фото затриманого після стрілянини в кафе Фото: Національна поліція Одеської області

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