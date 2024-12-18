У Полтаві керівник психлікарні напідпитку звалив дерево та стріляв у людей, — ЗМІ (відео)

Очільник Полтавської психлікарні Віктор Волошин не вперше стає фігурантом скандалів. У 2022 році він у дворі житлового будинку "справив нужду" та пообіцяв людям "спалити хату", розповідають журналісти.

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Керівник обласної психіатричної лікарні Віктор Волошин, будучи в нетверезому стані, влаштував стрілянину в Полтаві, а потім сів на свій трактор і почав зносили горіх, який йому заважав. Про це розповів керівник одного з місцевих ОСББ Олександр Литвиненко, повідомляє видання "Полтавщина".

За словами пана Литвиненка, Волошин не прописаний у цьому будинку, який належить до цього ОСББ "Затишок на Балакіна" (вул. Семена Антонця, 18). Однак лікар часто приїздить сюди до однієї людини. Того вечора він приїхав на екскаваторі у нетверезому стані та намагався знести горіхове дерево, яке росте у дворі.

"На думку Волошина, воно йому заважає паркувати свій автомобіль біля будинку. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці огороджували насадження. Розпочався конфлікт між ним та мешканцями будинку. В якості аргументів Волошин дістав травматичний пістолет і почав стріляти. На щастя, вчасно приїхала поліція. Тепер ми переживаємо, що він цю історію замне й отакі "витівки" у нашому дворі будуть тривати й надалі", — каже чоловік.

Згодом Нацполіція області повідомила про конфлікт між трьома чоловіками в Полтаві за адресою згаданого ОСББ. Всі троє учасників конфлікту дістали тілесні ушкодження.

"У 40-річного полтавця слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями", — йдеться у повідомленні поліції, де додається, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України (Хуліганство).

Журналісти на момент публікації намагалися зв'язатися з Віктором Волошиним, однак той не відповів на дзвінок і не прокоментував ситуацію. ЗМІ нагадують, що це не перший конфлікт пана Волошина з місцевими мешканцями.

У 2022 році жителі вулиці Медичної в Полтаві розповіли, що нетверезий Волошин у дворі житлового будинку "справив нужду" та обіцяв "спалити хату". Після скарг людей він почав перекривати дорогу до їхніх осель.

Сам лікар пояснив свою поведінку тим, що "людина його віку та статусу не буде мочитися на дитячому майданчику". Коментуючи перекриття дороги, пан Волошин заявив, що захищав інтереси медзакладу, територія якого "не призначена для проїзду приватних автомобілів".

Журналісти додають, що до інциденту на вулиці Семеня Антонця, проти посадовця було відкрито кримінальне провадження. За версією слідства, Волошин та ТОВ "Щедрий дар" навмисно знижували об’єм зібраного врожаю кукурудзи, сої, соняшника на полях медзакладу, щоби приховати від держави реальні прибутки. Лікар заперечив цей факт і попросив "розпочати нове провадження за внесення в ЄРДР завідомо неправдивих відомостей".

Нагадаємо, Фокус писав, що в Полтаві бізнесмен та коп побили хлопця, який заступився за дівчину. У ресторані в Полтаві четверо чоловіків почали чіплятися до дівчини. ЇЇ хлопця, який за неї вступився, побили. Одним із нападників виявився місцевий поліцейський.

Також ми розповідали, як чиновник з Полтави задекларував $62 млн готівкою та звільнився "за згодою сторін". Перевірку декларації посадовця здійснювала уповноважена особа, яка не виявила порушень. Однак Ігоря Веригу звільнили 29 жовтня 2024 року за згодою сторін.