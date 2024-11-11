Чиновник з Полтави задекларував $62 млн готівкою та звільнився "за згодою сторін"

Ігор Верига також задекларував 275 тисяч гривень пенсії, соціальну та благодійну допомоги. Перевірку декларації посадовця здійснювала уповноважена особа, яка не виявила порушень. Однак Ігоря Веригу звільнили 29 жовтня 2024 року за згодою сторін.

Колишній начальник адміністративно-господарського відділу головного управління Держказначейства в Полтавській області Ігор Верига задекларував за минулий рік готівкою понад 2,5 мільярда гривень. А потім звільнився за згодою сторін. Бо у поданні декларації уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції порушень не знайшла. Про це повідомляє "Суспільне".

Журналісти зауважили, що Верига задекларував 63 мільйони 115 тисяч доларів та майже 40 мільйонів гривень на рахунках різних банків. Це спільна з дружиною власність.

Ольга Верига також чиновниця — головна спеціалістка управління із питань містобудування та архітектури Полтавської міськради. Такі статки родина задекларувала за середньої заробітної плати на двох — майже 50 тисяч гривень на місяць.

Також Ігор Верига задекларував 275 тисяч гривень пенсії за 2023-й, 10 тисяч соціальної допомоги, 16 тисяч — благодійної та понад 10 тисяч гривень отриманих процентів від заощаджень у різних банках.

У власності родини три автомобілі — SEAT "Toledo" 2008 року вартістю 141 тисяча гривень, KIA "Niro" 2016 року — 693 тисячі та ВАЗ 2103 1976 року.

Серед нерухомого майна Вериги володіють двома квартирами 54 та 66 метрів квадратних загальною вартістю 790 тисяч гривень, дачею площею майже 100 метрів квадратних за 150 тисяч гривень. А також двома земельними ділянками загальною площею 0,06 гектара.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного у головному управлінні Державної казначейської служби України в Полтавській області повідомили, що Ігоря Веригу звільнили 29 жовтня 2024 року за згодою сторін. Чи пов’язане звільнення з поданою декларацією, у казначействі не відомо.

Перевірку поданої декларації здійснювала уповноважена особа з питань виявлення та запобігання корупції і порушень не знайшла. До компетенції управління належить тільки перевірка неподання чи несвоєчасного подання декларацій. Походження задекларованих активів має перевіряти НАЗК.

Водночас видання "Полтавщина" пише, що Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до держави-агресора. Родина бізнесменів, як стверджують журналісти, продовжує займатися підприємництвом та сплачують податки до бюджету РФ.

У березні 2023 року співробітники СБУ почали досудове розслідування щодо легалізації грошей, які генерал-полковник Валерій Капашин незаконно отримав під час служби в російській армії, після чого придбав нерухомість в Полтаві. Правоохоронці вважають, щоб приховати грошові активи, їх оформили на доньку й зятя російського військового: зробили це зареєструвавши на їх ім’я приватні підприємства.

Подружжя Лева та Оксани Вериг є власниками чотирьох підприємств й володіють двома десятками об’єктів, серед яких: торговий центр "Злато місто", готель "Алея гранд", кілька ресторанів та спа-салон "Лотос". Вартість майна — понад 1 млрд грн.

Майно подружжя арештували й за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Наразі для деяких об’єктів шукають управителів.

Нагадаємо, Фокус писав у жовтні про Ігоря Веригу та його статки, а також про те, що серед отриманих доходів він вказав 16 тисяч гривень допомоги від міжнародної організації Red Rose CPS, яка підтримує людей з інвалідністю, переселенців і малозабезпечені категорії населення.