У Полтаві держслужбовець задекларував $62 млн готівкою і 38 млн грн у дорогоцінних металах

Згідно з виправленою декларацією, 58-річний посадовець Держказначейства Ігор Верига отримав ці кошти в спадок від батьків. Крім того, він вказав 16 тисяч гривень допомоги від міжнародної організації Red Rose CPS, яка підтримує людей з інвалідністю, переселенців і малозабезпечені категорії населення.

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Начальник відділу адміністративно-господарської роботи Державної казначейської служби у Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував у 2023 році 62 млн 115 тис. доларів готівкових коштів. Ще 38,05 млн гривень чиновник зберігає у злитках та дорогоцінних металах.

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У квітні 2023 року він отримав у спадок від матері 5,92 млн гривень у валюті та 3,55 млн гривень у злитках. У жовтні того ж року він задекларував спадок від батька на суму 56,175 млн гривень у валюті та 34,5 млн гривень у дорогоцінних металах.

Крім цього, Верига отримував 275 тис. гривень пенсії за рік, що становить приблизно 23 тис. гривень на місяць, а також місячну зарплату у 22 тис. гривень. Серед інших доходів значиться 16 тис. гривень благодійної допомоги від міжнародної організації Red Rose CPS, яка надає підтримку людям з інвалідністю, переселенцям і малозабезпеченим.

До 2020 року 58-річний Ігор Верига очолював міське управління з питань звернень громадян, а його дружина Ольга працює у сфері містобудування Полтавської міськради.

Як зазначає видання "Полтавщина", Ігор Верига є братом місцевого підприємця Льва Вериги, який із дружиною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до Росії перед початком повномасштабної війни. Журналісти стверджують, що родина підприємців нібито продовжує бізнесову діяльність у РФ і сплачує там податки, проте їхнє майно в Полтаві, зокрема ТРЦ "Злато місто", вартістю понад мільярд гривень, було арештовано й передано державі в управління.

Нагадаємо, керівник територіального управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц задекларував за 2023 рік 6,5 мільйона доларів готівкою, одномоторний літак та десятки земельних ділянок.