Керівник Полтавського БЕБ задекларував 6,5 млн доларів готівкою, 30 земельних ділянок і літак

Олег Пахніц також має кілька одиниць мисливської нарізної зброї, вантажні та легкові автомобілі, напівпричепи. До того, як перейти на держслужбу з річною зарплатою в 700 тисяч гривень, він 8 років займався підприємницькою діяльністю.

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Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області Олег Пахніц задекларував за 2023 рік готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів, одномоторний літак Socata TB 20 GT, десятки земельних ділянок, квартири, будинок площею 241,7 кв. метрів і більше десятка паркомісць.

Фото: Скриншот

Родина володіє 30 земельними ділянками у Дніпропетровській області, 16 з них були куплені у 2023 році. Дружина Світлана орендує квартиру площею 175 кв. метрів у Словаччині.

Фото: Скриншот

Одномоторний літак Socata TB 20 GT 2001 року випуску належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес". Раніше Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів, зазначає Кременчуцька газета.

Фото: Скриншот

Серед цінного майна Пахніц задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, вантажні й легкові автомобілі, напівпричепи. Річна зарплатня посадовця за 2023 рік склала 714 тисяч 662 гривні.

Фото: Скриншот

Олег Пахніц: що про нього відомо

Олег Пахніц народився у 1975 році в місті Маріуполь. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", повідомляється на сайті БЕБ.

Професійну кар'єру розпочав у 1998 році в органах прокуратури України, де працював до 2014 року.

З 2014 по 2022 рік займався підприємницькою діяльністю. У грудні 2022 року був призначений керівником територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Нагадаємо, народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк задекларував активи на 18 мільйонів гривень. Його офіційна зарплата за всі роки роботи у парламенті склала трохи більш як 2 мільйони гривень.

За даними Опендатабот, 30% перевірених декларацій держслужбовців містять суттєві помилки, в середньому по 15 мільйонів гривень кожна.