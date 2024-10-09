"Помилилися" у своїх деклараціях: скільки грошей чиновники приховали від держави

Багато посадовців не просто вказували на невеликі розбіжності, а й значно занижували або завищували свої доходи та майно.

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30% перевірених декларацій державних службовців мають серйозні помилки, в середньому по 15 мільйонів гривень у кожній. Це підкреслює необхідність ретельного контролю та посилення регулювання у сфері декларування, що сприяє підвищенню прозорості роботи державного апарату. Про це пише Опендатабот.

Декларування доходів державних службовців в Україні є ключовим інструментом у боротьбі з корупцією та забезпеченні прозорості їхньої діяльності. Проте, незважаючи на вжиті кроки щодо вдосконалення цієї системи, останні дані показують наявність серйозних порушень у деклараціях. Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), цього року 30% перевірених декларацій посадових осіб містили значні помилки, водночас середня сума таких помилок становить 15 мільйонів гривень на одну декларацію.

Скільки грошей чиновники приховали від держави

Станом на 11 вересня 2024 року в Україні було подано 1 246 435 декларацій, що свідчить про значне зростання, як порівняти з попереднім роком. До середини вересня кількість поданих документів майже втричі перевищила аналогічний показник 2023 року. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), така активність пояснюється не тільки посиленням контролю з боку держави, а й збільшенням кількості посадовців, зобов'язаних подавати декларації.

Понад 134 тисячі поданих декларацій (приблизно 11%) були згодом виправлені. Це свідчить про те, що кожна десята декларація мала помилки, які посадовці або самостійно, або на вимогу коригували після подання.

Цього року НАЗК розпочало перевірку 734 декларацій, з яких 392 вже повністю проаналізовано. Результати перевірок засвідчили, що порушення було виявлено в 46% випадків, на загальну суму 1,86 мільярда гривень. Основні проблеми пов'язані з неточностями в зазначених сумах декларацій, що стосуються як великих, так і дрібних активів.

Деякі дані викликають особливе занепокоєння: у 30% перевірених декларацій чиновники припускалися "помилок" на значні суми, які загалом становили 1,808 мільярда гривень. У середньому розмір кожної з таких помилок сягав приблизно 15 мільйонів гривень. Це вказує на те, що чимало посадовців не обмежувалися незначними розбіжностями, а суттєво занижували або завищували свої доходи та майно. Крім того, у 16% перевірених декларацій середня сума помилок становила 790 тисяч гривень, що також є серйозним показником.

Скільки грошей чиновники приховали від держави

Порушення, що стосуються неточних даних у деклараціях, розглядаються згідно зі статтею 366-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за декларування неправдивої інформації. Якщо сума помилок перевищує 500 прожиткових мінімумів (приблизно 268 тисяч гривень), такі порушення розглядаються як серйозні, відповідальність може включати як штрафи, так і кримінальне покарання.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів презентувало оновлені відомості щодо зарплат і чисельності співробітників державних органів, місцевих адміністрацій та судової системи. У серпні 2024 року середня заробітна плата в держустановах становила 55,8 тисячі гривень.