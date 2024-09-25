Середня зарплата чиновників перевищила 55 тис. грн: де платять найбільше

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Міністерство фінансів презентувало оновлені відомості про зарплати та чисельність співробітників державних органів, місцевих адміністрацій та судової системи. У серпні 2024 року середня заробітна плата в держустановах становила 55,8 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як порівняти із січнем, заробітна плата збільшилася на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Отже, оплата праці чиновників значно перевищує середній рівень по країні. У другому кварталі середня зарплата штатних працівників (до вирахування податків) становила 21 тисячу гривень.

Згідно з даними Міністерства фінансів, найвищу зарплату отримують співробітники Національної комісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому їхня зарплата становить 111,9 тисячі гривень. У штаті комісії числиться 531 особа, а керівництво отримує одну з найвищих зарплат — 223,6 тисячі гривень.

Середня зарплата в Антимонопольному комітеті становить 97 тисяч гривень, при цьому у відомстві працює 262 людини. Керівництво отримує 191,2 тисячі гривень. У Секретаріаті Кабінету міністрів середній заробіток становить 71,5 тисячі гривень, і зарплату отримують 682 співробітники. Для керівництва ця сума сягає 121,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що 2025 року відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.