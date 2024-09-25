Средняя зарплата чиновников превысила 55 тыс. грн: где платят больше всего

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Министерство финансов представило обновленные сведения о зарплатах и численности сотрудников государственных органов, местных администраций и судебной системы. В августе 2024 года средняя заработная плата в госучреждениях составила 55,8 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По сравнению с январем, заработная плата увеличилась на 44,6%. В начале года она составляла 38,6 тысячи гривен. Таким образом, оплата труда чиновников значительно превышает средний уровень по стране. Во втором квартале средняя зарплата штатных работников (до вычета налогов) составила 21 тысячу гривен.

Согласно данным Министерства финансов, самую высокую зарплату получают сотрудники Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем их зарплата составляет 111,9 тысячи гривен. В штате комиссии числится 531 человек, а руководство получает одну из самых высоких зарплат — 223,6 тысячи гривен.

Средняя зарплата в Антимонопольном комитете составляет 97 тысяч гривен, при этом в ведомстве трудится 262 человека. Руководство получает 191,2 тысячи гривен. В Секретариате Кабинета министров средний заработок составляет 71,5 тысячи гривен, и зарплату получают 682 сотрудника. Для руководства эта сумма достигает 121,8 тысячи гривен.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 сентября министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году состоится индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.