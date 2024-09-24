Украинцы могут зарабатывать 50 тыс. грн: кому предлагают самые высокие выплаты

Больше всего средняя зарплата выросла у переводчика испанского и налоговых консультантов.

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В Украине за год средняя зарплата увеличилась на 20%. Самые высокие доходы по-прежнему предлагаются специалистам в сфере ИТ, маркетинга, финансов, а также управляющим недвижимостью. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA" со ссылкой на данные обширного кадрового портала.

Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий встречаются и такие, где средняя зарплата за год снизилась:

программист Golang – 88 200 грн (-46%);

руководитель отдела контента – 70 000 грн (+133%);

управляющий недвижимостью – 65 000 грн (+8%);

IOS-программист – 62 000 грн (+13%);

финансовый директор – 60 000 грн (+20%);

директор по маркетингу – 60 000 грн (+20%);

C++ программист – 60 000 грн (-29%);

программист баз данных – 60 000 грн (+9%);

fullstack-разработчик – 60 000 грн (-14%);

обслуживающий персонал (семейная пара) – 60 000 грн (+25%)

Самый значительный рост средней зарплаты наблюдается у переводчиков испанского языка — на 245%. В настоящее время на кадровых порталах их средний доход составляет 70 000 грн. На втором месте находятся налоговые консультанты, чья зарплата выросла на 160% и сейчас составляет 32 500 грн.

У кого больше всего за год выросли зарплаты:

переводчик испанского: с 20 000 до 70 000 грн (+245%);

налоговый консультант: с 12 500 до 32 500 грн (+160%);

руководитель отдела контента: с 30 00 до 70 000 грн. (+133%);

директор по качеству: с 17 500 до 40 000 грн. (+129%);

социолог: с 8500 до 19 000 грн (+124%).

Средняя зарплата в Украине по состоянию на сентябрь 2024 года выросла с 17 500 до 21 500 грн, что составляет 23%. Однако у программистов наблюдается самая негативная динамика. Например, зарплата программиста Golang в сентябре 2024-го снизилась на 43% по сравнению с сентябрем 2023 года и теперь составляет в среднем 92 500 грн.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 сентября министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году состоится индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.