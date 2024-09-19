В Украине не повысят зарплаты бюджетникам в следующем году: в Раде назвали причину

По словам народного депутата от "Слуги народа" Галины Янченко, приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны. 57% бюджета пойдет на безопасность и оборону.

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Украина направляет более половины бюджета на нужды безопасности и обороны государства, поэтому работникам бюджетных сфер не стоит ожидать повышения зарплат в 2025 году. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко в эфире "Новини.LIVE" в четверг, 19 сентября.

Приоритетом страны остается поддержка обороноспособности. Янченко напомнила, что по стандартам НАТО страны должны выделять по крайней мере 2% на эти цели.

"Мы из бюджета предусматриваем 57% на безопасность и оборону. Это огромная нагрузка на государство, это гигантская нагрузка на государственный бюджет и на нас всех, потому что мы налогоплательщики и наполняем бюджет. 57% — это беспрецедентно", — пояснила депутат.

Поэтому, по словам Янченко, повышение заработных плат для госслужащих не является возможным сейчас. Приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны.

"Не может быть каких-то существенных расходов на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но на сегодня наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — пояснила она.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 сентября министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году состоится индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.