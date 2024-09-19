В Україні не підвищать зарплати бюджетникам наступного року: у Раді назвали причину

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Галини Янченко, пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни. 57% бюджету піде на безпеку та оборону.

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Україна спрямовує понад половину бюджету на потреби безпеки та оборони держави, тому працівникам бюджетних сфер не варто очікувати на підвищення зарплат у 2025 році. Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко в ефірі "Новини.LIVE" у четвер, 19 вересня.

Пріоритетом країни залишається підтримка обороноздатності. Янченко нагадала, що за стандартами НАТО країни мають виділяти принаймні 2% на ці потреби.

"Ми з бюджету передбачаємо 57% на безпеку та оборону. Це величезне навантаження на державу, це гігантське навантаження на державний бюджет і на нас усіх, тому що ми платники податків і наповнюємо бюджет. 57% — це безпрецедентно", — пояснила депутатка.

Через це, за словами Янченко, підвищення заробітних плат для держслужбовців не є можливим зараз. Пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни.

"Не може бути якихось суттєвих витрат на збільшення заробітних плат для працівників державних установ. Хотілося б збільшити також соціальні виплати різного роду. Але на сьогодні наш пріоритет зробити так, щоб Україна вижила", — пояснила вона.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що у 2025 році відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.