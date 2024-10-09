"Ошиблись" в своих декларациях: сколько денег чиновники скрыли от государства

Многие должностные лица не просто указывали на небольшие разногласия, но и значительно занижали или завышали свои доходы и имущество.

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30% проверенных деклараций государственных служащих имеют серьезные ошибки, в среднем по 15 миллионов гривен в каждой. Это подчеркивает необходимость тщательного контроля и усиления регулирования в области декларирования, что способствует повышению прозрачности работы государственного аппарата. Об этом пишет Опендатабот.

Декларирование доходов государственных служащих в Украине представляет собой ключевой инструмент в борьбе с коррупцией и обеспечении прозрачности их деятельности. Тем не менее, несмотря на предпринятые шаги по совершенствованию этой системы, последние данные показывают наличие серьезных нарушений в декларациях. Согласно информации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), в этом году 30% проверенных деклараций должностных лиц содержали значительные ошибки, при этом средняя сумма таких ошибок составляет 15 миллионов гривен на одну декларацию.

Сколько денег чиновники скрыли от государства

По состоянию на 11 сентября 2024 года в Украине было подано 1 246 435 деклараций, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом. К середине сентября количество поданных документов почти в три раза превысило аналогичный показатель 2023 года. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), такая активность объясняется не только ужесточением контроля со стороны государства, но и увеличением числа должностных лиц, обязанных подавать декларации.

Более 134 тысяч поданных деклараций (примерно 11%) были впоследствии исправлены. Это говорит о том, что каждая десятая декларация имела ошибки, которые должностные лица либо самостоятельно, либо по требованию корректировали после подачи.

В этом году НАПК приступило к проверке 734 деклараций, из которых 392 уже полностью проанализированы. Результаты проверок показали, что нарушения были обнаружены в 46% случаев, на общую сумму 1,86 миллиарда гривен. Основные проблемы связаны с неточностями в указанных суммах деклараций, касающихся как крупных, так и мелких активов.

Некоторые данные вызывают особое беспокойство: в 30% проверенных деклараций чиновники допускали "ошибки" на значительные суммы, в общей сложности составившие 1,808 миллиарда гривен. В среднем размер каждой из таких ошибок достигал около 15 миллионов гривен. Это указывает на то, что многие должностные лица не ограничивались незначительными расхождениями, а существенно занижали или завышали свои доходы и имущество. Кроме того, у 16% проверенных деклараций средняя сумма ошибок составила 790 тысяч гривен, что также является серьезным показателем.

Сколько денег чиновники скрыли от государства

Нарушения, касающиеся неточных данных в декларациях, рассматриваются согласно статье 366-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за декларирование ложной информации. Если сумма ошибок превышает 500 прожиточных минимумов (около 268 тысяч гривен), такие нарушения рассматриваются как серьезные, ответственность может включать как штрафы, так и уголовное наказание.

Напомним, что Министерство финансов представило обновленные сведения о зарплатах и численности сотрудников государственных органов, местных администраций и судебной системы. В августе 2024 года средняя заработная плата в госучреждениях составила 55,8 тысячи гривен.