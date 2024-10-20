Руководитель Полтавского БЭБ задекларировал 6,5 млн долларов наличными, 30 земельных участков и самолет

Олег Пахниц также имеет несколько единиц охотничьего нарезного оружия, грузовые и легковые автомобили, полуприцепы. До того, как перейти на госслужбу с годовой зарплатой в 700 тысяч гривен, он 8 лет занимался предпринимательской деятельностью.

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Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области Олег Пахниц задекларировал за 2023 год наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов, одномоторный самолет Socata TB 20 GT, десятки земельных участков, квартиры, дом площадью 241,7 кв. метров и более десятка паркомест.

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Семья владеет 30 земельными участками в Днепропетровской области, 16 из них были куплены в 2023 году. Жена Светлана арендует квартиру площадью 175 кв. метров в Словакии.

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Одномоторный самолет Socata TB 20 GT 2001 года выпуска принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс". Ранее Пахниц был его бенефициаром, самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов, отмечает Кременчугская газета.

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Среди ценного имущества Пахниц задекларировал несколько единиц охотничьего нарезного оружия, грузовые и легковые автомобили, полуприцепы. Годовая зарплата чиновника за 2023 год составила 714 тысяч 662 гривны.

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Олег Пахниц: что о нем известно

Олег Пахниц родился в 1975 году в городе Мариуполь. Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", сообщается на сайте БЭБ.

Профессиональную карьеру начал в 1998 году в органах прокуратуры Украины, где работал до 2014 года.

С 2014 по 2022 год занимался предпринимательской деятельностью. В декабре 2022 года был назначен руководителем территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области.

Напомним, народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк задекларировал активы на 18 миллионов гривен. Его официальная зарплата за все годы работы в парламенте составила чуть более 2 миллионов гривен.

По данным Опендатабот, 30% проверенных деклараций госслужащих содержат существенные ошибки, в среднем по 15 миллионов гривен каждая.