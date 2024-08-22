Нардеп Железняк задекларировал активов на 18 млн грн при том что за время депутатства заработал всего 2 млн, — СМИ

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Народный депутат Ярослав Железняк задекларировал квартиру за 12 млн грн, машину за 1,2 млн и более 4,5 млн грн наличных. При этом официальная депутатская зарплата за все годы работы в Верховной Раде составила чуть более 2 млн грн. Об этом свидетельствует официальная декларация Железняка за 2023 год и декларации о доходах за 2019-2022 годы, пишет издание Телеграф.

По данным журналистов, все годы работы народным избранником (с 2019 по 2023) Железняк получил заработную плату в размере 2,236 млн грн. В среднем 43 250 грн в месяц или чуть больше 1 тыс долларов по текущему курсу.

При этом, как отмечает издание, он в 2023 году переехал в квартиру за 11,7 млн грн, в 2022 году приобрел авто Infinity за 1,2 млн грн и накопил наличными 96 тысяч долларов (почти 4 млн грн) и 540 тыс. грн.

Суммарные активы в декларации Железняка за 2023 год составляют почти 18 млн грн, что в 9 раз больше чем все официальная депутатская зарплата за более 4 лет работы в парламенте, добавляют журналисты.