В Полтаве госслужащий задекларировал $62 млн наличными и 38 млн грн в драгоценных металлах

Согласно исправленной декларации, 58-летний чиновник Госказначейства Игорь Верига получил эти средства в наследство от родителей. Кроме того, он указал 16 тысяч гривен помощи от международной организации Red Rose CPS, которая поддерживает людей с инвалидностью, переселенцев и малообеспеченные категории.

Related video

Начальник отдела административно-хозяйственной работы Государственной казначейской службы в Полтавской области Игорь Верига совместно с женой задекларировал в 2023 году 62 млн 115 тыс. долларов наличных средств. Еще 38,05 млн гривен чиновник хранит в слитках и драгоценных металлах.

Фото: Скриншот

В апреле 2023 года он получил в наследство от матери 5,92 млн гривен в валюте и 3,55 млн гривен в слитках. В октябре того же года он задекларировал наследство от отца на сумму 56,175 млн гривен в валюте и 34,5 млн гривен в драгоценных металлах.

Кроме этого, Верига получал 275 тыс. гривен пенсии за год, что составляет примерно 23 тыс. гривен в месяц, а также месячную зарплату в 22 тыс. гривен. Среди других доходов значится 16 тыс. гривен благотворительной помощи от международной организации Red Rose CPS, которая оказывает поддержку людям с инвалидностью, переселенцам и малообеспеченным.

До 2020 года 58-летний Игорь Верига возглавлял городское управление по вопросам обращений граждан, а его жена Ольга работает в сфере градостроительства Полтавского горсовета.

Как отмечает издание "Полтавщина", Игорь Верига является братом местного предпринимателя Льва Вериги, который с женой, дочерью российского генерала Валерия Капашина, выехал в Россию перед началом полномасштабной войны. Журналисты утверждают, что семья предпринимателей якобы продолжает бизнес-деятельность в РФ и платит там налоги, однако их имущество в Полтаве, в частности ТРЦ "Злато мисто", стоимостью более миллиарда гривен, было арестовано и передано государству в управление.

Напомним, руководитель территориального управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц задекларировал за 2023 год 6,5 миллиона долларов наличными, одномоторный самолет и десятки земельных участков.