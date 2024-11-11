Чиновник из Полтавы задекларировал $62 млн наличными и уволился "по соглашению сторон"

Игорь Верига также задекларировал 275 тысяч гривен пенсии, социальную и благотворительную помощь. Проверку декларации чиновника осуществляло уполномоченное лицо, которое не выявило нарушений. Однако Игоря Веригу уволили 29 октября 2024 года по соглашению сторон.

Бывший начальник административно-хозяйственного отдела главного управления Госказначейства в Полтавской области Игорь Верига задекларировал за прошлый год наличными более 2,5 миллиарда гривен. А потом уволился по соглашению сторон. Потому что в представлении декларации уполномоченное лицо по вопросам предотвращения и выявления коррупции нарушений не нашло. Об этом сообщает "Суспільне".

Журналисты отметили, что Верига задекларировал 63 миллиона 115 тысяч долларов и почти 40 миллионов гривен на счетах различных банков. Это совместная с женой собственность.

Ольга Верига также чиновница — главная специалистка управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского горсовета. Такие доходы семья задекларировала при средней заработной плате на двоих — почти 50 тысяч гривен в месяц.

Также Игорь Верига задекларировал 275 тысяч гривен пенсии за 2023-й, 10 тысяч социальной помощи, 16 тысяч — благотворительной и более 10 тысяч гривен полученных процентов от сбережений в различных банках.

В собственности семьи три автомобиля — SEAT "Toledo" 2008 года стоимостью 141 тысяча гривен, KIA "Niro" 2016 года — 693 тысячи и ВАЗ 2103 1976 года.

Среди недвижимого имущества Вериги владеют двумя квартирами 54 и 66 квадратных метров общей стоимостью 790 тысяч гривен, дачей площадью почти 100 квадратных метров за 150 тысяч гривен. А также двумя земельными участками общей площадью 0,06 гектаров.

В ответе на информационный запрос Общественного в главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области сообщили, что Игоря Веригу уволили 29 октября 2024 года по соглашению сторон. Связано ли увольнение с поданной декларацией, в казначействе не известно.

Проверку поданной декларации осуществляло уполномоченное лицо по вопросам выявления и предотвращения коррупции и нарушений не нашла. К компетенции управления относится только проверка непредставления или несвоевременного представления деклараций. Происхождение задекларированных активов должно проверять НАПК.

В то же время издание "Полтавщина" пишет, что Игорь Верига является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, который накануне полномасштабной российско-украинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, выехал в государство-агрессор. Семья бизнесменов, как утверждают журналисты, продолжает заниматься предпринимательством и платят налоги в бюджет РФ.

В марте 2023 года сотрудники СБУ начали досудебное расследование по легализации денег, которые генерал-полковник Валерий Капашин незаконно получил во время службы в российской армии, после чего приобрел недвижимость в Полтаве. Правоохранители считают, чтобы скрыть денежные активы, их оформили на дочь и зятя российского военного: сделали это зарегистрировав на их имя частные предприятия.

Супруги Лев и Оксана Вериг являются владельцами четырех предприятий и владеют двумя десятками объектов, среди которых: торговый центр "Злато місто", отель "Аллея гранд", несколько ресторанов и спа-салон "Лотос". Стоимость имущества — более 1 млрд грн.

Имущество супругов арестовали и по решению суда передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. Сейчас для некоторых объектов ищут управляющих.

Напомним, Фокус писал в октябре об Игоре Вериге и его состоянии, а также о том, что среди полученных доходов он указал 16 тысяч гривен помощи от международной организации Red Rose CPS, которая поддерживает людей с инвалидностью, переселенцев и малообеспеченные категории населения.