В Полтаве руководитель психбольницы навеселе свалил дерево и стрелял в людей, — СМИ (видео)

Глава Полтавской психбольницы Виктор Волошин не впервые становится фигурантом скандалов. В 2022 году он во дворе жилого дома "справил нужду" и пообещал людям "сжечь дом", рассказывают журналисты.

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Руководитель областной психиатрической больницы Виктор Волошин, будучи в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу в Полтаве, а затем сел на свой трактор и начал сносили орех, который ему мешал. Об этом рассказал руководитель одного из местных ОСМД Александр Литвиненко, сообщает издание "Полтавщина".

По словам господина Литвиненко, Волошин не прописан в этом доме, который принадлежит к этому ОСМД "Уют на Балакина" (ул. Семена Антонца, 18). Однако врач часто приезжает сюда к одному человеку. В тот вечер он приехал на экскаваторе, в нетрезвом состоянии и пытался снести ореховое дерево, которое растет во дворе.

"По мнению Волошина, оно ему мешает парковать свой автомобиль возле дома. Во время своих маневров он разрушил забор, которым жители ограждали насаждения. Начался конфликт между ним и жителями дома. В качестве аргументов Волошин достал травматический пистолет и начал стрелять. К счастью, вовремя приехала полиция. Теперь мы переживаем, что он эту историю замнет и такие "выходки" в нашем дворе будут продолжаться и дальше", — говорит мужчина.

Впоследствии Нацполиция области сообщила о конфликте между тремя мужчинами в Полтаве по адресу упомянутого ОСМД. Все трое участников конфликта получили телесные повреждения.

"У 40-летнего полтавчанина следователями изъято устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями", — говорится в сообщении полиции, где добавляется, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (Хулиганство).

Журналисты на момент публикации пытались связаться с Виктором Волошиным, однако тот не ответил на звонок и не прокомментировал ситуацию. СМИ напоминают, что это не первый конфликт господина Волошина с местными жителями.

В 2022 году жители улицы Медицинской в Полтаве рассказали, что нетрезвый Волошин во дворе жилого дома "справил нужду" и обещал "сжечь дом". После жалоб людей он начал перекрывать дорогу к их домам.

Сам врач объяснил свое поведение тем, что "человек его возраста и статуса не будет мочиться на детской площадке". Комментируя перекрытие дороги, господин Волошин заявил, что защищал интересы медучреждения, территория которого "не предназначена для проезда частных автомобилей".

Журналисты добавляют, что до инцидента на улице Семеня Антонца, против чиновника было открыто уголовное производство. По версии следствия, Волошин и ООО "Щедрый дар" намеренно снижали объем собранного урожая кукурузы, сои, подсолнечника на полях медучреждения, чтобы скрыть от государства реальные доходы. Врач отрицал этот факт и попросил "начать новое производство за внесение в ЕРДР заведомо ложных сведений".

Напомним, Фокус писал, что в Полтаве бизнесмен и коп избили парня, который вступился за девушку. В ресторане в Полтаве четверо мужчин начали приставать к девушке. Ее парня, который за нее вступился, избили. Одним из нападавших оказался местный полицейский.

Также мы рассказывали, как чиновник из Полтавы задекларировал $62 млн наличными и уволился "по соглашению сторон". Проверку декларации чиновника осуществляло уполномоченное лицо, которое не выявило нарушений. Однако Игоря Веригу уволили 29 октября 2024 года по соглашению сторон.