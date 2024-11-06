"Поедешь с нами": в Полтаве бизнесмен и коп избили парня, который вступился за девушку (видео)

В ресторане в Полтаве четверо мужчин начали приставать к девушке. Ее парня, который за нее вступился, избили. Одним из нападавших оказался местный полицейский.

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В Полтаве произошел конфликт между местным бизнесменом, его друзьями, среди которых был один полицейский и девушкой, к которой компания начала приставать. Парня, который пытался вступиться за подругу — избили. В Нацполиции области уже заявили, что начато служебное расследование и полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом пишет издание "Полтавщина".

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Конфликт в Полтаве

Журналисты рассказали, что инцидент произошел 2 ноября, около 21:20 в ресторане Shade на улице Пилипа Орлика.

С чего начался конфликт в Полтаве

Девушка Елена со своим парнем сидели в зале, рядом находилась компания из четырех мужчин, которые обратили внимание на девушку и начали ее обсуждать.

"Как потом она узнала, среди компании были владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели", — отметили журналисты со слов девушки.

По словам Елены, Александр Перели подошел к ней и сказал "Малая, ты поедешь с нами". Девушка ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что тот ответил: "Нас это не интересует, поедешь с нами". Парень Елены взялся защитить свою девушку, но его схватили четверо мужчин и избили прямо в заведении. Скорая забрала пострадавшего в 1-ю городскую больницу. У него сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках.

На видео, которое предоставили редакции, видно представителей охранной фирмы "Явир-2000", которые наблюдают за дракой на улице, но почти ничего не делают, чтобы ее остановить.

Как рассказала Елена журналистам, на просьбу вызвать полицию и скорую персонал ресторана ничего не сделал.

"По словам Елены, владелица ресторана Shade депутат Марианна Солиман сначала отказалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже Марианна Солиман вышла на связь и сказала, что ей угрожали", — утверждают журналисты.

Реакция Нацполиции

По данному факту сектором дознания Полтавского районного управления полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, из-за конфликта в Полтаве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас прокуратурой определена подследственность в данном уголовном производстве за Государственным бюро расследований. Поэтому, уголовное производство направлено в ГБР для проведения досудебного расследования.

Также руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУ НП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. После завершения служебного расследования руководством полиции области будут приняты соответствующие управленческие решения.

Напомним, в Днепре обнаружили полицейского-миллионера. С 2021 по 2022 годы полицейский занимал должность заместителя начальника одного из отделов полиции ГУНП в Днепропетровской области. За это время он незаконно обогатился и приобрел активы на сумму, значительно превышающую его законные доходы.