"Поїдеш з нами": у Полтаві бізнесмен та коп побили хлопця, який заступився за дівчину (відео)

У ресторані в Полтаві четверо чоловіків почали чіплятися до дівчини. ЇЇ хлопця, який за неї вступився, побили. Одним із нападників виявився місцевий поліцейський.

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В Полтаві стався конфлікт між місцевим бізнесменом, його друзями, серед яких був один поліцейський та дівчиною, до якої компанія почала чіплятись. Хлопця, який намагався заступитись за подругу – побили. У Нацполіції області вже заявили, що розпочато службове розслідування і поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов'язків. Про це пише видання "Полтавщина".

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Конфлікт у Полтаві

Журналісти розповіли, що інцидент трапився 2 листопада, близько 21:20 у ресторані Shade на вулиці Пилипа Орлика.

З чого почався конфлікт у Полтаві

Дівчина Олена із своїм хлопцем сиділи в залі, поруч перебувала компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її обговорювати.

"Як потім вона дізналася, серед компанії були власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі", — зауважили журналісти зі слів дівчини.

За словами Олени, Олександр Перелі підійшов до неї й сказав "Малая, ты поедешь с нами". Дівчина відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів: "Нас это не интересует, поедешь с нами". Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

На відео, яке надали редакції, видно представників охоронної фірми "Явір-2000", які спостерігають за бійкою на вулиці, але майже нічого не роблять, щоб її зупинити.

Як розповіла Олена журналістам, на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану нічого не зробив.

"За словами Олени, власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше Маріанна Соліман вийшла на зв'язок і сказала, що їй погрожували", — стверджують журналісти.

Реакція Нацполіції

За даним фактом сектором дізнання Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, через конфлікт у Полтаві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань. Тож, кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування.

Також керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУ НП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов’язків. Після завершення службового розслідування керівництвом поліції області будуть прийняті відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі виявили поліцейського-мільйонера. З 2021 по 2022 роки поліцейський обіймав посаду заступника начальника одного з відділів поліції ГУНП у Дніпропетровській області. За цей час він незаконно збагатився і придбав активи на суму, що значно перевищує його законні доходи.