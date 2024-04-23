Porsche на тестя, земля на тещу: топполіцейський із Дніпра збагатився на 14 млн грн (фото)

За даними слідства, теща співробітника поліції придбала земельну ділянку та отримала право власності на будинок, збудований у 2022 році. Раніше його викрили під час спроби вимагання 200 тисяч доларів США.

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Після ретельного аналізу способу життя вищого поліцейського керівника у Дніпрі правоохоронні органи виявили ознаки незаконного збагачення. Протягом двох років цей посадовець придбав активи на суму, що перевищує 14 мільйонів гривень. Про це 23 квітня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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З 2021 по 2022 роки поліцейський обіймав посаду заступника начальника одного з відділів поліції ГУНП у Дніпропетровській області. За цей час він незаконно збагатився і придбав активи на суму, що значно перевищує його законні доходи.

Йдеться про купівлю таких активів:

земельної ділянки;

житлового будинку;

автомобіля Porsche Macan 2017 року випуску.

За інформацією, отриманою під час слідчих заходів у межах кримінального провадження, родичі підозрюваного також брали участь у схемі. Наприклад, теща співробітника поліції придбала земельну ділянку й отримала право власності на будинок, побудований 2022 року.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Також з'ясувалося, що автомобілем Porsche Macan фактично користувалася дружина чиновника, хоча формально власником є його тесть.

Фото: ДБР

Заощадження та офіційні доходи підозрюваного та його сім'ї не відповідають вартості придбаних активів.

Фото: ДБР

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про кого йдеться

За даними видання "Українська правда", яке посилається на джерела в правоохоронних органах, підозрюваним є Андрій Довгун.

ДБР подало запит на підозру в незаконному збагаченні та наданні неправдивої інформації в деклараціях поліцейському з Дніпра. У 2023 році його також викрили під час спроби вимагання 200 тисяч доларів США.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова.

Раніше, 29 лютого, повідомлялося, що слідчі ДБР завершили збір доказів проти співробітників Вінницького ТЦК, які брали хабарі від ухильників від мобілізації.