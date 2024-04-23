Porsche на тестя, земля на тещу: топ-полицейский из Днепра обогатился на 14 млн грн (фото)

По данным следствия, теща сотрудника полиции приобрела земельный участок и получила право собственности на дом, построенный в 2022 году. Ранее его разоблачили при попытке вымогательства 200 тысяч долларов США.

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После тщательного анализа образа жизни высшего полицейского руководителя в Днепре правоохранительные органы выявили признаки незаконного обогащения. В течение двух лет этот чиновник приобрел активы на сумму, превышающую 14 миллионов гривен. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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С 2021 по 2022 годы полицейский занимал должность заместителя начальника одного из отделов полиции ГУНП в Днепропетровской области. За это время он незаконно обогатился и приобрел активы на сумму, значительно превышающую его законные доходы.

Речь идет о покупке следующих активов:

земельного участка;

жилого дома;

автомобиля Porsche Macan 2017 года выпуска.

По информации, полученной в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного производства, родственники подозреваемого также участвовали в схеме. Например, теща сотрудника полиции приобрела земельный участок и получила право собственности на дом, построенный в 2022 году.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Также выяснилось, что автомобилем Porsche Macan фактически пользовалась жена чиновника, хотя формально владельцем является его тесть.

Фото: ГБР

Сбережения и официальные доходы подозреваемого и его семьи не соответствуют стоимости приобретенных активов.

Фото: ГБР

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О ком идет речь

По данным издания "Украинская правда", которое ссылается на источники в правоохранительных органах, подозреваемым является Андрей Довгун.

ГБР подало запрос на подозрение в незаконном обогащении и предоставлении ложной информации в декларациях полицейскому из Днепра. В 2023 году его также разоблачили при попытке вымогательства 200 тысяч долларов США.

Напомним, 15 апреля стало известно, что ГБР завершило расследование уголовного производства по незаконному обогащению бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

Ранее, 29 февраля, сообщалось, что следователи ГБР завершили сбор доказательств против сотрудников Винницкого ТЦК, которые брали взятки от уклонистов от мобилизации.