Разнообразный "ассортимент": должностных лиц ТЦК будут судить за взятки от уклонистов, — ГБР (фото)

Фигуранты расследования о взятках в Винницком ТЦК могут оказаться за решеткой на срок до девяти лет. С каждого уклониста они имели до 1 500 долл. "заработка".

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Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) завершили сбор доказательств против сотрудников Винницкого Территориального центра комплектования (ТЦК), которые брали взятки от уклонистов от мобилизации. Фигуранты предлагали "клиентам" различные услуги, стоимость которых варьировалась от 1 500 до 4 000 долл. О деталях расследования взяточничества в военкомате рассказала пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что дело касается двух сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, причастных к работе военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме того, отыскали еще одного человека — офицера, который имел доступ к базе данных граждан, состоящих на воинском учете. Также к делу причастен посторонний гражданский — посредник, который "сводил" уклонистов и лиц, помогающих уклонению.

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Как пояснила пресс-служба ГБР, фигуранты предоставляли "клиентам" два вида услуг.

Работники ВВК писали фальшивые диагнозы, благодаря чему граждане получали справку о непригодности для службы в рядах ВСУ и могли свободно пересечь границу. Такие услуги стоили 4 тыс. долл.: их делили между тремя сообщниками (выходило на каждого по 1300 долл. с каждого уклониста).

Преступная деятельность продолжалась как минимум с июля по сентябрь 2023 года, отметили в ГБР. Осенью подозреваемых арестовали и провели обыски по месту работы и жительства. На фотографиях с места событий можно увидеть двух людей с закрытыми лицами: мужчину и женщину. Имена не указаны.

Дело ГБР — задержание мужчины с ВЛК Фото: ГБР Дело ГБР — задержание женщины с ВЛК Фото: ГБР

Офицер, причастный к махинациям, вносил изменения в базу данных военнообязанных, причем законного доступа к этой информации он не имел. За деньги мужчина удалял имя человека, который получил повестку и должен был появиться в ТЦК и пройти медкомиссию. За свои "услуги" получал 1 500 долл.

Правоохранители показали деньги, которые, вероятно, получили фигуранты от уклонистов. Деньги разложены на столе, на диване, а также лежат в свертке на полочке с иконой.

Дело ГБР — купюры на столе Дело ГБР — купюры на покрывале Дело ГБР — купюры на полочке

Офицер, который фигурирует в расследовании, подозреваются в мошенничестве и подстрекательстве и получении взятки (статьи 332, 190, 27, 15, 369 Уголовного кодекса). Врачи из ВВК и посредник — в групповой помощи в незаконном пересечении границы (статья 332). Если суд признает вину, то может наказать тюремным заключением на срок до девяти лет, написали на портале ГБР. Не указывается, как-то наказали мужчин, которые воспользовались "услугами".

Дела ГБР — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других делах, которыми занимаются следователи ГБР. Например, они расследуют дело нардепа из партии "Батькивщина" Андрея Николаенко. Николаенко попал в ДТП, при этом не признает своей вины и заявляет, что не нарушил правила дорожного движения. Еще одно направление работы — возможные хищения в сфере закупок Минобороны. Одно из дел касается семейства Гринкевичей, которые могут быть причастны к поставке некачественных товаров для ВСУ.

Напоминаем, 27 февраля состоялся арест помещений, в которых работают лаборатории компании "Синево": правоохранители подозревают, что приватизация государственного имущества состоялась с нарушениями.