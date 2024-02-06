У СБУ забрали дело о слежке за Bihus.Info: расследование передали ГБР

В Офисе генпрокурора отметили, что соответствующее решение приняли с учетом того, что к совершению уголовного преступления, вероятно, причастны сотрудники спецслужбы.

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Офис генерального прокурора Украины поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование по делу о слежке за командой Bihus.infо. Об этом сообщили во вторник, 6 февраля, в Telegram ведомства.

В Офисе генпрокурора отметили, что учитывая, что к совершению соответствующего уголовного преступления, вероятно, причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит "исключительной подследственности Государственного бюро расследований".

По словам генерального прокурора Андрея Костина, свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства, а нарушения прав журналистов — недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.

"Органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов", — отмечает Костин.

Отметим, досудебное расследование будет осуществляться по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, а также их незаконное использование.

Скандал со слежкой за Bihus.info: что известно

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом. Спецназовцы установили скрытые камеры в номерах СМИ. Уволенный начальник Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие и Департамента в операции.

Позже экс-прокурор Виктор Чумак объяснил, кто мог следить за командой Bihus.Info. По его словам, частная структура не могла привлечь 30 человек для настройки слежки журналистов.

3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. По его словам, уволенный Роман Семенченко является "золотым фондом" СБУ, а чтобы воспитать профессионала такого уровня, нужно от 15 до 20 лет.

5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

Что говорят в СБУ

Напомним, депутаты 6 февраля приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины (СБУ) в Верховную Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Василий Малюк подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений.

Кроме того, по словам главы СБУ, он направил представление на увольнение руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности, а президент Украины Владимир Зеленский еще 31 января подписал соответствующий указ.

Также напомним, недавно редактор проекта Алиса Юрченко заявила, что во время подготовки материала о прослушивании команды Bihus.Info работниками Службы безопасности Украины журналисты продолжали фиксировать неизвестных лиц, которые пытались вести слежку за ними.