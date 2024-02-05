"Отправить на передовую": Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за Bihus.info, — СМИ

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, решение об увольнении Семенченко принял лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ из-за слежки за редакцией "Bihus.Info". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, источник сообщил, что решение об увольнении Семенченко принял лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Так, он направил соответствующее заявление на подписание к президенту Владимиру Зеленскому.

"Позиция руководства СБУ четкая. Не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории России. Так что "кадры", которые следили за редакцией Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум, их нужно отправить на передовую", – заявили источники в СБУ.

Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Семенченко в указе №37/2024, который был опубликован на сайте Офиса президента.

Слежка за журналистами Bihus.info: что известно

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом.

3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. По его словам, уволенный Роман Семенченко является "золотым фондом" СБУ, а чтобы воспитать профессионала такого уровня, нужно от 15 до 20 лет.