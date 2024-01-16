В сеть попало видео, на котором сотрудники Bihus.Info употребляют наркотики: причастных уволили

По словам основателя проекта расследований Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотиков и в команде будут проведены "жесткие кадровые изменения". Глава профильного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин заявил, что необходимо выяснить обстоятельства шпионажа за сотрудниками.

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Появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники информационного ресурса Bihus.Info якобы употребляют наркотики. Скрытые съемки, размещенные 16 января на YouTube-канале "Народная правда", демонстрируют, как операторы якобы пользуются запрещенными веществами на новогоднем корпоративе, специально организованном в загородном доме под Киевом.

В ответ на эту информацию Денис Бигус, основатель Bihus.Info, высказался в Telegram и на YouTube, заявив, что все сотрудники проекта пройдут тесты на употребление наркотиков, и в команде будут проведены "жесткие кадровые изменения". Бигус извинился перед аудиторией и отметил, что запись была произведена незаконно, но признал факт употребления наркотиков несколькими членами команды.

"Мы должны быть честными, ведь требуем честности от других. К сожалению, часть команды нарушила наши принципы и ценности, следствием будут жесткие кадровые изменения. Такое поведение — выбор взрослых людей, однако за этот выбор в сознательной команде отвечает каждый", — говорится в сообщении.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин выразил свое мнение по этому поводу, подчеркнув, что удостоверение журналиста не должно служить основанием для нарушения закона. Тем не менее, он признал недопустимость скрытой съемки, утечки видео и давления на медиа, и выразил необходимость выяснить обстоятельства шпионажа и публикации материалов.

При этом Юрчишин отметил, что это уже второй случай информационной атаки на журналистов-расследователей в течение нескольких дней. Ранее журналист Юрий Николов сообщил о попытке запугивания, когда неизвестные в форме пытались проникнуть в его квартиру.

"Ожидаю, что правоохранительные органы отреагируют на этот беспредел в отношении СМИ. Необходимо выяснить, кто и с какой целью шпионил и благодаря кому материалы попали в публичный доступ", — написал Юрчишин.

Напомним, журналист-расследователь, соучредитель и редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что вечером 14 января неизвестные пытались попасть в его квартиру. По его словам, что неизвестные в форме обклеили дверь квартиры записками, в частности с надписями "предатель", "уклонист".