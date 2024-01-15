Нападение на квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова: полиция проверяет факты угроз (видео)

На вопрос журналистов, не связывает ли главный редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов инцидент под дверью его квартиры с критикой власти, тот ответил, что не исключает этого, потому что коллеги сразу после эфира на "Украинской правде" предупредили — "жди ответа".

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В понедельник, 15 января, журналист-расследователь, соучредитель и редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что вечером 14 января неизвестные пытались попасть в его квартиру. Об этом журналист рассказал в собственном Facebook.

Он уточнил, что неизвестные, которые требовали открыть дверь, ругались и шумели, обклеили дверь квартиры записками, в частности с надписью "предатель", "уклонист" и др.

Фото: Facebook

"Никаких повесток или официальных документов они не оставили. Сегодня со мной контактировало много людей из власти и у них есть понимание, что это не были представители из ТЦК или военкомата. То есть это была тупая банальная провокация, которая имела целью или дискредитировать меня, или нажать на меня, ну или по крайней мере потроллить меня", — рассуждает Николов.

При этом журналист подчеркнул, что инцидент уже активно распространяется в информационном пространстве. Сразу после нападения на квартиру Николова, как пишет журналист, в телеграм-канале "Карточный Офис" был размещен пост, в котором неизвестные "военные" утверждали, что они приехали на ротацию с передовой, чтобы "передать повестку журналисту". В то же время такие же провокационные посты опубликовали еще два телеграм-канала — "Вертикаль" и "Джокер".

Пост в телеграм-канале "Карточный Офис" Пост в телеграм-канале "Джокер" Пост в телеграм-канале "Вертикаль"

По словам Юрия Николова, сейчас он подал заявление в Национальную полицию о давлении на него как на журналиста.

"Обещают, что дело будет открыто сегодня или завтра утром. Как мне сообщили, в Офисе генпрокурора обещают взять дело на контроль. По состоянию на сейчас я вижу нормальную работу правоохранителей, они делают свою работу. Тем более, что они сами инициировали связь со мной сегодня. То есть отреагировали на публичную часть истории", — отметил он.

Что произошло накануне

Ранее на одном из эфиров "Украинской правды" Юрий Николов назвал президента Владимира Зеленского "уклонистом", заявив, что как Верховный главнокомандующий тот "уклонился от своей обязанности возглавлять страну, которая воюет".

На вопрос журналистов сайта "Детектор медиа", не связывает ли он инцидент под дверью его квартиры с этими словами, Николов ответил, что не исключает этого, потому что коллеги сразу после того эфира предупредили — "жди ответа".

"Это умственно отсталые люди, которые даже не поняли, что они сделали этой провокацией. Они одним махом еще больше закрепили нарратив, что это ответ действующей власти на мою критику президента. Это просто ужас, поскольку эти люди показывают Западу, что в Украине возможно давить на человека, который критикует президента", — предположил Николов.

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Председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что скорость, с которой "информация появилась на лояльном Банковой канале, может свидетельствовать о причастности ОПУ".

Однако старший советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная связь телеграм-канала "Карточный Офис" с Офисом президента опровергла.

"Никакой связи этот телеграм-канал с Офисом президента не имеет. Я сама только вышла со встречи и прочитала эти новости, поэтому, видимо, пока нет четкой позиции, которую я могу артикулировать, тем более от имени Офиса. Но точно могу сказать: не связывайте этот анонимный телеграм-канал или любой другой с Офисом президента. Это не соответствует действительности", — сказала она в эфире "Радио Свобода".

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