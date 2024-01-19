"Причастное государство": экс-прокурор объяснил, кто мог следить за командой Bihus.Info (видео)

По мнению бывшего главного военного прокурора Виктора Чумака, частная структура не могла привлечь 30 человек для настройки слежки за журналистами.

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За командой проекта по журналистским расследованиям Bihus.Info могли следить представители государственного ведомства, которые записали на видео некоторые детали корпоратива с возможным употреблением запрещенных веществ. Версию, которая предлагает искать злоумышленников внутри государственных институтов, предложил бывший исполняющий обязанности генерального прокурора (с 6 марта по 17 марта 2020 г.) и экс-главный военный прокурор (2019-2020 гг.) Виктор Чумак в эфире телеканала "Киев 24".

Журналистка телеканала напомнила, что слежка за журналистами была масштабной — "была целая постановка" за день до корпоратива и через день после его проведения. Члены команды расследователей предполагают, что за этим могут стоять государственные спецслужбы. Виктор Чумак проанализировал известную информацию и отметил, что такую слежку действительно могло устроить какое-то ведомство, а не частная структура.

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Экс-прокурор привел несколько аргументов в пользу своей версии.

Во-первых, люди, которые устанавливали камеры для незаконной слежки, показывали свои документы в гостиничном комплексе. Если окажется, что это документы прикрытия, то СБУ по запросу суда смогут легко установить и ведомство, и ответственных лиц.

"Я очень сомневаюсь, что все они там были с документами прикрытия. Но даже если они воспользовались такими документами, то эти документы очень просто открываются соответствующими службами по запросу суда. Если там есть документы прикрытия, тогда действительно можно сказать, что этим занималась какая-то государственная служба".

Во-вторых, к устройству слежки привлекли много людей — 30 человек, сообщил Денис Бигус 19 января. Подобное количество людей может легко привлечь государственное ведомство, а для частной — это проблематично, — заверил собеседник журналистов.

"По объему привлеченных людей все действительно похоже на то, что это из государственных служб кто-то постарался. Потому что ни одна частная служба не сможет собрать 30 человек, а государственная может".

Какое именно ведомство могло устроить подобные меры слежки, Чумак не объяснил.

Виктор Чумак прокомментировал видео с кадрами слежки на Bihus.Info (см. с 2:04:42 от начала, в 18:15)

Виктор Чумак — 65-летний генерал-майор юстиции запаса, который после Революции Достоинства в 2014 году был заместителем главы комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Верховной Рады, а перед этим (2012-2014 гг.) возглавлял этот комитет. После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, Чумак был исполняющим обязанности генерального прокурора, а его преемницей стала Ирина Венедиктова, которую в марте 2020 года утвердили в должности.

Слежка за журналистами — детали дела Bihus.Info

Отметим, 16 января в сети опубликовали видеозаписи, на которых несколько членов команды проекта Bihus.Info якобы употребляли запрещенные вещества во время новогоднего корпоратива. Основатель проекта Денис Бигус заявил, что этих работников уволят, а остальных проверят на наличие следов употребления наркотиков. Также журналист заявил, что его команда планирует самостоятельно выяснить, кто сделал скандальные кадры.

В СБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту использования устройств для незаконного сбора информации. Работники службы прибыли в гостиничный комплекс, где проходил корпоратив, и конфисковали записи камер видеонаблюдения, установленных владельцами.

Между тем журналисты выяснили, что размещение незаконных видеокамер осуществили 30 неизвестных лиц, которые арендовали помещение в этнокомплексе "Украинская хата" на окраине Киева. В то же время отметили, что портал, который опубликовал скандальную запись, удалил ее из сети.

Напоминаем, 15 января журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что неизвестные лица пытались ворваться в его квартиру. 19 января в СМИ рассказали об очередном расследовании журналиста: он исследовал стоимость питания в студенческих столовых Киева.